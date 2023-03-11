بالأسماء.. إصابة 17 شخصا فى حادث تصادم سيارتين بوادى النطرون بالبحيرة

أصيب 17 شخصًا بكسور وجروح وكدمات متفرقة في جميع أنحاء الجسم، أثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص بالطريق الصحراوى أمام سجن وادى النطرون، وتم نقلهم إلى مستشفى وادى النطرون لتلقى العلاج اللازم وجارى تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتلقى اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة وادى النطرون يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص بالطريق الصحراوي،" القاهرة_الاسكندرية" بدائرة المركز واسفر الحادث عن إصابات يجري حصرها حتى الآن ولاتزال الأعداد في تزايد حيث أنها وصلت إلى 17 شخصا بكسور وجروح وكدمات متفرقة وتم نقلهم إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.

اسماء المصابين

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إلى مكان الواقعة وبالفحص تبين إصابة " عبد الرحمن ع ال" ٢٣ سنة مقيم بناحية محافظة المنوفيه كدمات وسحجات متفرقه بالجسم " احمد ع ال" ٢٠ سنة مصاب كدمات وسحجات متفرقه بالجسم،" محمد ث الا" ٣٠ سنة مصاب كدمات وسحجات متفرقه،" عبد الرحمن ا ع" ١٦ سنة مصاب كدمات وسحجات متعدده بالجسم،" صلاح الدين ع خ" ٧١ سنة مصاب اشتباه مابعد الارتجاج،" عبد الهادى ح ب" ٤٧ سنة مصاب كدمات وسحجات متفرقه بالجسم،" فارس ح ا "١٥ سنة مقيم بناحية محافظة سوهاج كدمات وسحجات متفرقه بالجسم،" هاجر ك ا "٢٢سنة مقيم بناحية محافظة القاهره كدمات وسحجات متعدده بالجسم،" رامى ت ا" ٣٥ سنة مصاب كدمات وسحجات متعدده بالجسم.

كما أصيب ' وليد ه ا" ١٩ سنة مقيم بناحية محافظة سوهاج كدمات وسحجات متعدده بالجسم،" احمد ا ع " ٣٢ سنة مصاب كدمات وسحجات متفرقه بالجسم،" قبيصى م ق" ٤٥ سنة مصاب كدمات وسحجات متعدده،" محمد ق م "١٣سنة مقيم بناحية محافظة سوهاج كدمات وسحجات متعدده بالجسم،"بلال خ ال" ١٧ سنة مصاب كدمات وسحجات متعدده، " محمود ص ا " ١٧ سنة مصاب كدمات وسحجات متعدده بالجسم،" عبد الرحمن م ج" ٣٠ سنة مصاب بكدمات وسحجات متعدده بالجسم ،" محمود ح م" ٢١سنة مقيم بناحية محافظة اسيوط كدمات وسحجات متفرقه بالجسم وجارى عمل الإسعافات الأولية والفحوصات اللازمة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.