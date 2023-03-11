وزير التنمية المحلية ومحافظ بني سويف يتفقدان عددًا من مشروعات «حياة كريمة»

تفقد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، عددًا من المشروعات الجاري تنفيذها بقرى مركز ببا، ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تستهدف إحداث تطوير شامل بالقرى.

جاء ذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة، نائب المحافظ، السيد بلال حبش، نائب المحافظ، اللواء حازم عزت، السكرتير العام، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، الدكتور محمد جبر، معاون المحافظ منسق عام المبادرة ببني سويف، ومدحت صلاح رئيس المدينة.

حيث تفقد الوزير، يرافقه المحافظ، مشروع المجمع الخدمي بسدس، على مساحة 560 مترًا، ويتكون من 3 طوابق "دور أرضى وأول وثاني علوى"، وبلغت نسبة تنفيذ الإنشاءات به 100%، ويشمل(مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين، مكتب بريد، وحدة للتضامن الاجتماعي، وحدة محلية، مكتب تموين، شهر عقاري)، ضمن 6 مجمعات خدمية يتم إنشاؤها، لتقديم الخدمات والمعاملات الحكومية بطرق حديثة ومميكنة داخل المبنى، لتوفير الوقت والمجهود للمواطنين المستفيدين من المجمع بدائرة المجلس القروي وتوابعه، علاوة على تفقد مجمع سدس الزراعي، والذي يضم (جمعية زراعية ووحدة بيطرية وإرشاد زراعي ومجمع لإنتاج وتصنيع الألبان)، ذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي المجلس القروي وتوابعه.

كما تابع الوزير والمحافظ مستجدات سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الصحة،والتي تشمل إنشاء وتطوير ورفع كفاءة للوحدات الصحية ونقاط الإسعاف، حيث تفقدا الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مركز طب الأسرة ووحدة الإسعاف بقرية سدس" إنشاء جديد" والذي ينفذه جهاز التعمير ، ضمن نحو 30 مشروعا يجرى تنفيذها في القطاع الصحي لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لأهالي مركز ومدينة ببا.

وتضمنت الزيارة متابعة مستجدات الموقف التنفيذى لبعض المشروعات التى تشرف عليها وزارة التنمية المحلية، وتشمل إنشاء نقاط الإطفاء والأسواق المطورة والمواقف العمومية للسيارات، ضمن مشروعات المبادرة، حيث تم تفقد مشروع إنشاء سوق سدس على مساحة 850 متر، وموقف السيارات على مساحة 860 مترًا على الطريق الدائري لخدمة أهالي القرية وتوابعها، علاوة على تفقد مشروع إحلال وتجديد نقطة الإطفاء بالوحدة المحلية على مساحة 200 متر، لدعم وتحسين مستوى الخدمة في الحماية المدنية.

و أكد المحافظ، أن "حياة كريمة" تعد المشروع الأضخم من نوعه الذي يستهدف الريف وتحسين مستوى جودة حياة المواطنين بالقرى، وهو ما يجسد الاهتمام الحقيقي من القيادة السياسية بمستوى معيشة المواطنين ومتطلبات تحسين جودتها، لافتًا إلى تكليفات مجلس الوزراء بالمتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة التي مثلت نقلة نوعية كبيرة في مستوى الخدمات بعدد من قرى المحافظة، وتعد خطوة هامة في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث يولي سيادته القرى والمواطن البسيط اهتماما كبيرا، ودائم التوجيه بحشد كل الجهود لتحسين مستوى معيشة المواطن القروي، مؤكدًا أن المرحلة الأولى من المبادرة تستهدف تنفيذ 1616 مشروعًا في 66 قرية، و218 تابعًا بمركزي ناصر وببا، ضمت 20 قرية بمركز ناصر و46 قرية بمركز ببا، في 12 وحدة قروية، لخدمة 906 ألف و788 مواطن بتلك القرى والتوابع.

أوضح وزيرالتنمية المحلية اللواء هشام آمنة ، أن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة ) والتي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير قرى الريف المصري تعد أحد أهم المبادرات الرئاسية التنموية التي تشهدها الدولة المصرية والتي ستسهم بشكل كبير في تحسين مستوى معيشة المواطنين في القرى المستهدفة بحوالي 60 مليون مواطن من خلال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بشتى القطاعات الخدمية، لافتًا إلى أهمية الإسراع بالتنسيق مع الجهات والوزارات المركزية للبدء في تشغيل الخدمات واستقبال المواطنين خاصة الخدمات الجماهيرية والمعاملات الحكومية.