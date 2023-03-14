«بيتكلم عنك».. علامات يجب الحذر منها في أصدقائك

هناك صداقات لا يطلق عليها صداقة العمر لأنها تستنفذ كل طاقتك ولا تتكئ عليها وقت ضعفك بل تجدها عبأ عليك بالطبع مثل هذه الصداقات هي من الصداقات السامة لذا لابد من اتخاذ خطوات لازمة لحماية صحتك العقلية من هذا النوع من العلاقات.

ووفقًا لموقع «hindustantimes» قد يكون من الصعب التعرف على هذه الأنماط السلبية من السلوك خلال هذه السطور نتعرف على بعض علامات التحذير التي يجب البحث عنها، وفقًا لـ«جينجر دين» أخصائية نفسية.

التنافس معك طول الوقت

تخلق هذه المقارنة المستمرة ديناميكية أجواء غير صحية حيث يتعين عليهم إثبات أنفسهم باستمرار أو إهانة الآخرين ليشعروا بتحسن تجاه أنفسهم، لذا العلاقة السامة فيها أحد الأطراف يريد طوال الوقت التنافس ويقارن داخل العلاقة بشكل كبير، وتكتشف أنه ينسخ ويحاول تقليد بعض من صفاتك وتصرفاتك هذا بسبب ضعف ثقته في نفسه وعدم شعوره بالكفاية الذاتية.

الشعور بعدم الأمان في علاقة الصداقة بينكم

بمعني أنه طوال الوقت يحاول أن ينفي ما تفعله من أجل العلاقة بينكما، وصداقتكما ويستخدم معك دائما ما يشعرك في النهاية بعدم التوازن وعدم الأمان، حيث يريد أن يشعر بالتفوق والقوة من خلال إسقاط أصدقائهم أو زملائهم أو زملائهم.

يتكلم عنك ويريد أن يقع بينك وبين الأشخاص الآخرين

غالبًا ما تكون غير مدرك أنهم يفعلون ذلك عن طريق التصميم، لكن حدسك سيخبرك جميعًا، يبتسمون على وجهك ويتحدثون بشكل سيء عنك خلف ظهرك، هذه أيضًا استجابة مزيفة لأنهم يخافون من الصراع الذي يمرضونه في أذهانهم عنك.

لا يشجعك

طوال الوقت لا يمثل تشجيع بالنسبة لك ولا يكون في ظهرك بل فجأة تظهر الاعذار طوال الوقت بينكما ودائمًا ما يصدر لك الشكوى طوال الوقت ويحاول أن يأخذك معه في دوامة سوداوية لابد أن تتخلص منها.