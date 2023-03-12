«نصائح الأبوة والأمومة».. 5 أشياء لا يجب أن تقولها لطفلك مطلقًا

عندما يتعلق الأمر بالأبوة والأمومة، لا يمكن الاستهانة بقوة كلماتنا، يمكن أن يؤدي اختيارنا للكلمات إلى رفع مستوى أطفالنا وإلهامهم أو تركهم يشعرون بالأذى والإحباط، كآباء كلماتنا قوية، لديهم القدرة إما على بناء أطفالنا أو هدمهم، ويمكن استخدام لغتنا للتواصل أو دفع أطفالنا بعيدًا.

لذلك، من المهم اختيار كلماتنا بعناية وتجنب قول الأشياء التي قد تكون مؤذية أو ضارة باحترام أطفالنا لأنفسهم. في هذا الصدد، هناك بعض العبارات أو العبارات التي يجب تجنب قولها لأطفالنا بأي ثمن.. يمكن أن تكون هذه العبارات ضارة ويمكن أن تسبب ضررًا عاطفيًا طويل الأمد.

اقترحت الدكتورة جازمين، عالمة النفس وخبيرة الأبوة والأمومة، أهم الأشياء التي لا يجب على الآباء أو مقدمي الرعاية قولها لأطفالهم.

1- “أنت تغضبني”

عندما يتعلق الأمر بمشاركة مشاعرك مع طفلك، فمن الأفضل أن تتحمل المسؤولية مقابل إلقاء اللوم عليهم على ما تشعر به، تأكد من أن أفعالهم تؤثر على أفكارك ومشاعرك ولكن طفلك ليس هو المسؤول، عندما نلوم الآخرين على ما نشعر به، فإننا نتنازل عن قوتنا على الفور ونزيد من الانفصال والدفاع.

بدلاً من قول، "أنت تغضبني"، حاول أن تقول شيئًا مثل "نحن نمر بلحظة عصيبة الآن"، لاحظت أنني بدأت أشعر بالغضب الآن. إن وظيفتي هي تهدئة جسدي down ... “إن معرفة كيفية تصنيف المشاعر والطرق التي تدير بها مشاعرك يعلمك التنظيم العاطفي ويبني الثقة”.

2. "أنت غبي"

تصبح الطرق التي نتحدث بها مع أطفالنا أصواتهم الداخلية، إذا قلنا لهم إنهم أغبياء، فسوف يصدقوننا.. في خضم هذه اللحظة، اختر كلماتك بعناية شديدة، لا ينسى الأطفال الأشياء التي نقولها بدافع الغضب.

3. "لماذا لا تكون مثل أخيك / أختك ؟!

قد نقول هذه الأشياء في محاولة لتحفيز طفلنا على اتخاذ خيارات مختلفة ولكن إجراء المقارنات بين الأشقاء يؤدي فقط إلى زيادة التنافس بين الأشقاء وتدني احترام الذات.. يبدأ الأطفال في اتخاذ خيارات أفضل عندما يشعرون بتحسن تجاه أنفسهم ومكانتهم في الأسرة.

4. "توقف عن الحديث معي! اذهب بعيدا!"

من الشائع أن تغلق نفسك وتريد أن يتركك الجميع بمفردك عندما تشعر بالإرهاق من الأبوة والأمومة.. ومع ذلك، تحمل مسؤولية أخذ مساحة بدلاً من إجبار طفلك على الابتعاد يبدو هذا مثل، "أشعر بالإرهاق الآن وأحتاج إلى مساحة.. سأذهب لجلب بعض الماء. سأعود" ثم خذ وقتك في استخلاص المعلومات بعد أن يهدأ الجميع.

5. لماذا أنت بهذه الصعوبة؟

عندما يبدأ سلوك طفلك في إرباكك، تراجع خطوة إلى الوراء وركز على حل المشكلات.. بدلاً من طرح سؤال يحبطهم، اسألهم، "كيف يمكننا العمل معًا؟ ما الذي يتعين علينا القيام به لحل هذه المشكلة؟".

إذا كنت كوالد لا تتخذ خطوات لمعالجة المشكلة بفعالية، فقد أصبحت جزءًا من المشكلة، حاول تركيز طاقتك على حل المشكلات بدلًا من إلقاء اللوم والانتقاد.