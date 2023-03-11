السبت 11 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وزير التنمية المحلية ومحافظ بنى سويف يتابعان سير العمل بالمركز التكنولوجى

جولة
جولة

تابع اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة بني سويف والذي تم إنشاؤه ضمن مشروع تطوير المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة لتقديم مستوى خدمة أفضل، والتيسير على المواطنين في الحصول على خدماتهم ومعاملاتهم الحكومية المتنوعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة، نائب المحافظ، وبلال حبش نائب المحافظ، اللواء حازم عزت السكرتير العام، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، ولفيف من قيادات وزارة التنمية المحلية.

وتفقد الوزير والمحافظ سير العمل بالمركز التكنولوجي المقام على مساحة 100 متر ويشمل عددًا من الشبابيك، التي تقدم خدمات المحليات، وتشمل طلبات: استخراج بيان صلاحية ترخيص مباني، هدم، تعلية، ترخيص محلات إشغالات، إعلانات، استرداد إشغالات، طلبات إفادة ومعاينة، تصريح حفر استخراج شهادات ميلاد قديمة، شهادة متغيرات مكانية شهادة مطابقة وغيرها من الخدمات الجماهيرية.

وأشار الوزير إلى أهمية التوسع في إنشاء وتطوير المراكز التكنولوجية، ضمن مشروع التحول الرقمي الذي تنفذه الحكومة، لما يمثله من أولوية فى خطط واستراتيجيات الدولة، لدوره الحيوى فى عملية التنمية الاقتصادية والمجتمعية وتوفير الخدمات للمواطنين بأسلوب ميسر وبسيط، لافتا متابعة رئاسة مجلس الوزراء لملف تطوير الخدمات بالمراكز التكنولوجية بكافة المحافظات ورفع كفاءة العاملين وتدريبهم على أعلى مستوى في مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة بالتعاون مع الوزارت المعنية، بالإضافة إلى توفير مركز تكنولوجي متنقل، يجوب كل مدن المحافظات ليقدم الخدمات للمواطنين خاصة في المناطق المزدحمة.

من ناحيته، أضاف محافظ بني سويف أن المركز التكنولوجي بمدينة بني سويف والتكنولوجي بديوان المحافظة تم إنشاؤه مؤخرا، بجانب تطوير 6 مراكز بباقي الوحدات المحلية، ضمن برنامج تطوير الخدمات الحكومية الذي تنفذه وزارة التخطيط بالتعاون مع المحافظة،بهدف تطوير الأداء الحكومي ورفع مستوى المعاملات الحكومية من خلال توفير قنوات متعددة لتقديم الخدمة بشكل مميكن وميسر، في إطار رؤية مصر 2030، وذلك علاوة على مركز تكنولوجي متنقل من خلال عربة متنقلة مجهزة بأحدث أجهزة نظم المعلومات متصلة بمنظومة تأدية خدمات المواطنين بالمحليات بشبكة مؤمنة وسريعة الذي يقدم كل الخدمات الحكومية، في وقت قياسي دون الحاجة إلى توجه المواطنين للمركز التكنولوجي بالمدينة أو المركز.

كما تضمنت الزيارة تفقد الوزير والمحافظ لمركز إصدار التراخيص الذي تم إنشاؤه على مساحة 91 متراً، ليقدم خدمات استخراج الرخص المؤقتة والرخص الدائمة للمحلات والأنشطة التجارية، ووفق قانون المحال العامة رقم 154 ، للتيسير على المواطنين من  خلال التعامل مع جهة واحدة، علاوة على تفقد أعمال التطوير بمبنى الشئون الإدارية على مساحة 244 مترًا، والذي تم تجهيزه وتأهيله ورفع كفاءته، تمهيدا لاستغلاله كمقر إداري للوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، بعد نقل الإدارات والأقسام والمكاتب  بمبنى الوحدة المحلية القديم ، من المكاتب الرئيسية وإدارات: الموارد البشرية، التخطيط، العلاقات العامة والإعلام، الأرشيف، الحسابات، الميزانية، العقود، المتابعة، الشئون القانونية، التفتيش المالي والإداري.

جولة
جولة
جولة
جولة
الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بني سويف تطوير المراكز التكنولوجية تنمية الاقتصاد سير العمل بالمركز التكنولوجي

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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