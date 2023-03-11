السبت 11 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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رياضة

موعد مباراة ليفربول ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

ليفربول
ليفربول

موعد مباراة ليفربول ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، بجانب الجماهير المصرية لمتابعة نجمنا محمد صلاح، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من المسابقة.

موعد مباراة ليفربول ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي 

من المقرر أن يكون موعد مباراة ليفربول ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي، في الساعة الثانية والنصف ظهر اليوم السبت بتوقيت القاهرة، وفي الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب "فيتاليتي".

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي

ستُذاع مباراة ليفربول ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

ويسعى فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، لمواصلة صحوته وتحقيق الانتصار الثالث على التوالي، من أجل تحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ومحاولة اقتحام المربع الذهبي هذا الموسم 2022-2023.

ويخوض فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، مباراة اليوم وسط معنويات مرتفعة للغاية، بعدما تغلّب على وولفرهامبتون بهدفين دون رد، ثم حقق فوزًا كاسحًا على مانشستر يونايتد بسباعية نظيفة.

وشهدت هذه المباراة تألقًا كبيرًا من قِبل محمد صلاح، الذي سجل هدفين في مرمى مانشستر يونايتد، وأصبح الهدّاف التاريخي لليفربول في الدوري الإنجليزي برصيد 129 هدفًا، متفوقًا على روبي فاولر الذي سجل 128 هدفًا.

في المقابل، يرغب فريق بورنموث في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط أيضًا، من أجل تحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ومحاولة الهروب من منطقة الهبوط لدوري الدرجة الأولى "التشامبيونشيب".

ويدخل فريق بورنموث هذا اللقاء وسط معنويات منخفضة، بعدما خسر أمام مانشستر سيتي بنتيجة 1-4، وأرسنال بنتيجة 2-3، في الجولتين الماضيتين من بطولة الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح يختار هدفه الأفضل بين الـ129 فى البريميرليج مع ليفربول

ويتواجد فريق ليفربول حاليًا في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة، خلف توتنهام هوتسبير صاحب المركز الرابع برصيد 45 نقطة، أي بفارق ثلاث نقاط.

بينما يتواجد فريق بورنموث حاليًا في المركز العشرين والأخير برصيد 21 نقطة، خلف ساوثهامبتون صاحب المركز التاسع عشر بفارق الأهداف فقط.

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