السبت 11 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«القومى للمرأة» ينفذ فعاليات برنامج التثقيف المالى فى 20 محافظة

جانب من الفاعلية
جانب من الفاعلية

نفّذ المجلس القومي للمرأة خلال الفترة من 3 إلى 9 مارس الجاري، فعاليات برنامج التثقيف المالي، وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 20 محافظة على مستوى الجمهورية.

ويهدف البرنامج التدريبي إلى توعية وتثقيف السيدات بجميع الأمور المالية والاقتصادية المطلوبة في حياتهن اليومية، والتي تمكنهن من إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر. 

ويشمل البرنامج تدريس الدليل التدريبي "التعامل الرشيد مع أموالي" وهو أحد الأدلة التدريبية الدولية المعتمدة من المجلس والصادرة عن منظمة العمل الدولية، ويتضمن البرنامج عدة موضوعات منها تحديد الأهداف المالية، وكيفية تحقيق التوزان بين الاحتياجات والرغبات، والتعرف على أساليب الادخار المختلفة واختيار الأنسب منها، بالإضافة إلى كيفية استخدام طرق الدفع ومنتجات تحويل الأموال وكيفية التعامل مع المؤسسات المالية وإدارة المخاطر وخدمات التأمين.

المجلس القومي للمرأة برنامج التثقيف المالى المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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