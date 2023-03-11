السبت 11 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

أبرز فعاليات الكنيسة الأرثوذكسية بالتزامن مع الصوم الكبير

كنيسة
كنيسة

تشهد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال الفترة الحالية العديد من الفعاليات، وذلك بالتزامن مع الصوم الكبير.

رسامة إيبدياكون في أبوقرقاص

صلى الأنبا فيلوباتير القداس الإلهي، بكنيسة السيدة العذراء بمدينة الفكرية (مقر المطرانية)، وعقب صلاة الصلح رسم نيافته أحد أبناء الكنيسة في رتبة إيبدياكون، وشارك نيافته الصلوات عدد من الآباء كهنة الإيبارشية، والذين هنأوا نيافته بمناسبة الذكرى الثانية لسيامته أسقفًا على الإيبارشية.

رسامة شمامسة لكنيسة مار مينا والبابا كيرلس بالمحلة الكبرى

وصلى الأنبا إغناطيوس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى قداس تذكار نياحة القديس البابا كيرلس السادس، أمس في كنيسة الشهيد مار مينا والقديس البابا كيرلس السادس بمدينة المحلة، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة عدد من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس.

حفل تخريج دفعة جديدة من إكليريكية المحرق

نظمت الكلية الإكليريكية اللاهوتية بدير المحرق بأسيوط أمس الأول احتفال الخريجين السنوي لطلبة السنة النهائية بالكلية (الدفعة الـ ٤٧ للكلية)، تحت شعار "إناء مختار".

شهد حفل التخرج إلى جانب نيافة الأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق ومدير الكلية، أصحاب الأنبا رافائيل الأسقف العام لقطاع كنائس وسط القاهرة، والأنبا ثاوفيلس أسقف منفلوط، والأنبا رويس الأسقف العام في آسيا.

بدأ الحفل بالقداس الإلهي حيث تم خلاله إلباس طلبة الفرقة الثانية الروب الأسود المخصص للتكريس، ومنح طلبة الفرقة الرابعة رتبة "إيبودياكون".

شارك في القداس والحفل الراهب القس أرساني المحرقي المشرف الروحي ووكيل الكلية الإكليريكية، وعدد من الآباء الكهنة.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في فبراير 2023 الصوم الكبير ويستمر لمده 55 يومًا، تنتهي بالإحتفال بعيد القيامة المجيد في أبريل 2023 إذ يترأس البابا تواضروس الثاني قداس العيد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

آباء كهنة الإيبارشي احتفال الخريجين آباء كهنة الإيبارشية البابا كيرلس السادس البابا تواضروس الثان البابا كيرلس البابا كيرلس ب

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وائل لطفي

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