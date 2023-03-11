السبت 11 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

ليفربول يستعد لـ ريال مدريد بمواجهة بورنموث في «البريميرليج»

ليفربول
ليفربول

يحل ليفربول ضيفًا على بورنموث، في تمام الثانية والنصف ظهرًا، في افتتاحية منافسات الجولة السابعة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ويرغب ليفربول في تحقيق الانتصار الثالث تواليًا له في بطولة الدوري الإنجليزي، بعدما فاز على ولفرهامبتون بثنائية نظيفة، ثم اكتساح مانشستر يونايتد بسباعية نظيفة تاريخية، في مباراة شهدت تنصيب محمد صلاح على عرش هدافي الفريق التارييخين في “البريميرليج”، برصيد 129 هدفًا، متفوقًا على روبي فاولر الذي سجل 128 هدفًا.

واستطاع فريق ليفربول إعادة نفسه لصراع احتلال أحد المقاعد المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، حيث صعد للمركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 3 نقاط، عن صاحب المركز الرابع والذي يُعاني في الآونة الأخيرة، فريق توتنهام.

مباراة اليوم قد تكون تاريخية أيضًا لـ “مو”، حال تسجيله هدفًا على الأقل، حيث سيكون على موعد مع الانفراد برقم قياسي جديد، حيث  يتقاسم صلاح صدارة هدافي ليفربول خارج الأرض في بطولة الدوري الإنجليزي “بريميرليج”، رفقة الأسطورة مايكل أوين، برصيد 55 هدفًا لكل منهما، بفارق مباريات أقل لـ “الفرعون المصري”.

ويُعد فريق بورنموث أحد الخصوم المفضلين لـ محمد صلاح، حيث استطاع “مو” تسجيل 8 أهداف في مرماهم، خلال 7 مباريات خاضها ضدهم، ويرغب في تعزيز سجله أمامهم من أجل إضافته لأحد أكثر الفرق التي سجل ف شباكهم.

ويسعى محمد صلاح لرفع رصيده من الأهداف مع ليفربول في مختلف المسابقات، حيث يحتل المركز السابع في قائمة أكثر المسجلين للنادي تاريخيًا، برصيد 178 أهداف، ويسعى لتقليص الفارق بينه وبين روبي فاولر صاحب المركز السادس، والذي سجل 183 هدفًا.

وفي نفس الجولة، تحديدًا في الخامسة مساءً، يستضيف فريق ليستر سيتي نظيره تشيلسي، فيما يستضيف توتنهام هوتسبير نظيره نوتنجهام فورست.

كما يحل فريق مانشستر سيتي ضيفًا على كريستال بالاس، في البروفة الأخيرة لكتيبة المدرب بيب جوارديولا قبل مواجهة لايبزيج الألماني في دوري أبطال أوروبا، حيث يسعى الفريق لتحقيق الانتصار والمحافظة على موقعه في المنافسة مع أرسنال على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي الدوري الإسباني، يستضيف ريال مدريد نظيره إسبانيول في الجولة الخامسة والعشرين للمسابقة، في مباراة هامة للفريق الملكي، بعد تعادله في آخر جولتين بالمسابقة بدون أهداف ليتخلف عن صدارة ترتيب المسابقة برصيد 9 نقاط كاملة، إضافة للهزيمة أمام برشلونة في كلاسيكو كأس ملك إسبانيا، حيث تأتي تلك الضربات قبل المواجهة المرتقبة أمام ليفربول المنتعش بالسباعية التاريخية في شباك مانشستر يونايتد، والذي وجه رسالة شديدة اللهجة لمنافسه، أنه بإمكانه تعويض فارق الـ 3 أهداف الذي تأخر به في مباراة الذهاب، بدور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وفي الجولة السابعة والعشرين لبطولة الدوري الفرنسي، يلعب باريس سان جيرمان ضد مضيفه بريست، في أولى مباريات الفريق بعد الإخفاق وتوديع دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونخ الألماني من دور الـ16، حيث يأمل رفاق ليونيل ميسي في مصالحة جماهيرهم، وإن كانوا قد فشلوا بالفعل في تحقيق هدفهم الأول هذا الموسم، بالتتويج باللقب القاري للمرة الأولى في تاريخ النادي الباريسي.

الدوريات الأوروبية مباريات الدوري الإنجليزي محمد صلاح انجاز ينتظر محمد صلاح مباراة ليفربول وبونوث

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