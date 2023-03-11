السبت 11 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بعد أزمة «الشلوفة».. «الري» تتابع مناسيب المياه في الترع والمصارف

تطهير الترع والمصارف
تطهير الترع والمصارف

تواصل أجهزة وقطاعات وزارة الموارد المائية والرى، ومختلف الإدارات المركزية بالمحافظات، رفع درجة الاستعداد القصوى لتوفير المباه اللازمة لرى زمامات الأراضى الزراعية وحل أية معوقات تواجه وصولها إلى المنتفعين، خاصة فى ظل موسم زراعة محصول القمح وبعض محاصيل الخضر والفاكهة خلال موسم الزراعات الشتوية.

كما يواصل وزير الموارد المائية والرى، جولاته التفقدية لمتابعة مناسيب المياه وحوضع حلول عاجلة لعدم وصول المياه إلى بعض الترع، ومنها تفقد ترعة السويس ومحطات الرفع المقامة على ترعة الشلوفة، أمس الجمعة، وذلك بهدف الاطمئنان على مناسيب محطة مياه الشرب بالسويس، وأيضا مناسيب وتصرفات المياه بالترعتين لضمان توفير الاحتياجات المائية للأراضى الزراعية ومحطات الشرب الواقعة عليهما وحل أية مشاكل تواجه المزارعين.

متابعة أعمال التطهير والنظافة والحد من إلقاء القمامة ف الترع والمصارف

من جهته، قال المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري، إنه يتم تنفيذ خطة أعمال متكاملة لتوفير الاحتياجات المائية اللاومة لمختلف الأراضى الزراعية، وأيضا متابعة مناسيب المياه وتنظيم أعمال المناوبات بين مختلف المنتفعين على الترع والمصارف والمجارى المائية، إضافة إلى متابعة أعمال التطهير والنظافة والحد من إلقاء القمحامة والمخلفات التى تعيق إمرار التصرفات المائية المطلوبة فى التوقيت المناسب لرى المحاصيل الزراعية.

مواجهة أية مخالفات تعيق وصول المياه إلى المزارعين

 

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وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري لـ"الدستور"، إن كافة أجهزة وقطاعات الوزارة والإدارات المركزية بمختلف المحافظات ، تتابع يوميا وعلى مدار الساعة مناسيب المياه فى الترع، مع مواجهة أية مخالفات تعيق وصول المياه إلى المزارعين والمنتفعين، وأيضا المرور اليومى من المهندسين والفنيين لحل أية شكاوى فى حينها، وأيضا وضع سيناريوهات مختلفة لتوزيع الاحتياجات المائية بزمامات الأراضى.

كما أشار المهندس محمد غانم ، إلى المتابعة الدورية لعملية إدارة وتوزيع المياه ومواجهة التعديات على القطاع المائى، مع التأكيد على عدم التهاون مع أى مخالفات وتبديد المياه، والتعامل معها بجدية حفاظا على الموارد المائية وحسن استغلالها وتوفيرها للمزارعين.

الأراضي الزراعية الاستعداد القصوى التغيرات المناخية الخضر والفاكهة السلع التموينية فى شهر مارس 2023 المحاصيل الزراعية الموارد المائية والري زراعة محصول القمح شهر مارس 2023

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وائل لطفي

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