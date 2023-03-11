السبت 11 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك.. حقيقة إلغاء التشعيب بالثانوية العامة وتفاصيل جديدة حول «الكتيبة 101»

اخبار فاتتك
اخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث السياسية والرياضية والفنية والاجتماعية، تستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة أخبار فاتتك.

حقيقة إلغاء التشعيب 

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لا يوجد إلغاء للتشعيب في الثانوية العامة، مؤكدة أن التشعيب إلى علمى علوم أو علمي رياضة فى الشعبة العلمية مستمر.


وأوضحت الوزارة أن الطلاب سيؤدون يوم 12 يونيو المقبل امتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، والثلاثاء 13 يونيو مادتى الاقتصاد والإحصاء، والأحد 18 يونيو اللغة العربية، والثلاثاء 20 يونيو المقبل اللغة الأجنبية الثانية، والأحد 25 يونيو المقبل الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

لمعرفة التفاصيل اضغط الرابط التالي https://www.dostor.org/4334518

تفاصيل دورى القسم الثاني 


تقام اليوم السبت 4 مباريات، في ختام الأسبوع الحادي والعشرين في دوري القسم الثاني، بواقع مباراتين في المجموعة الثانية ومباراتين في المجموعة الثالثة.

في المجموعة الثالثة يستضيف طنطا الثالث برصيد 36 نقطة بقيادة عمرو أنور فريق هلال مطروح الثالث عشر برصيد 19 نقطة وحقق طنطا ثلاثة انتصارات في أخر 4 مباريات ويسعى للفوز والانفراد بقمة المجموعة برصيد 39 نقطة بفارق نقطة عن دكرنس ونقطتين عن الجمهورية شبين.

لمعرفة التفاصيل اضغط الرابط التالي https://www.dostor.org/4334525

 

إسلام جمال يتحدث للدستور عن الكتيبة 101

 

كشف النجم الشاب إسلام جمال عن مشاركته فى أحداث مسلسل «الكتيبة 101» الملحمة الدرامية الضخمة التي ينتظرها الشعب المصري، خاصة أنه العمل الأضخم، ويتضمن قصصا حقيقية وثائقية عن تضحيات رجال القوات المسلحة، المقرر عرضه خلال أيام، مع انطلاق الماراثون الدرامي الرمضاني المقبل.

ويجسد «جمال» خلال الأحداث شخصية النقيب إسلام الحازم فوزي، ويتناول المسلسل قصة مميزة عن بطولات الشرطة والجيش في حربهم ضد الإرهاب والتكفيريين.

لمعرفة التفاصيل اضغط الرابط التالي https://www.dostor.org/4334512

 

الاقتصاد والاحصاء الاحصاء الأجنبية الثانية اقتصاد اسلام جمال التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم والتعليم

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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