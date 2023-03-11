أخبار فاتتك.. حقيقة إلغاء التشعيب بالثانوية العامة وتفاصيل جديدة حول «الكتيبة 101»

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث السياسية والرياضية والفنية والاجتماعية، تستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة أخبار فاتتك.

حقيقة إلغاء التشعيب

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لا يوجد إلغاء للتشعيب في الثانوية العامة، مؤكدة أن التشعيب إلى علمى علوم أو علمي رياضة فى الشعبة العلمية مستمر.



وأوضحت الوزارة أن الطلاب سيؤدون يوم 12 يونيو المقبل امتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، والثلاثاء 13 يونيو مادتى الاقتصاد والإحصاء، والأحد 18 يونيو اللغة العربية، والثلاثاء 20 يونيو المقبل اللغة الأجنبية الثانية، والأحد 25 يونيو المقبل الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

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تفاصيل دورى القسم الثاني



تقام اليوم السبت 4 مباريات، في ختام الأسبوع الحادي والعشرين في دوري القسم الثاني، بواقع مباراتين في المجموعة الثانية ومباراتين في المجموعة الثالثة.

في المجموعة الثالثة يستضيف طنطا الثالث برصيد 36 نقطة بقيادة عمرو أنور فريق هلال مطروح الثالث عشر برصيد 19 نقطة وحقق طنطا ثلاثة انتصارات في أخر 4 مباريات ويسعى للفوز والانفراد بقمة المجموعة برصيد 39 نقطة بفارق نقطة عن دكرنس ونقطتين عن الجمهورية شبين.

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إسلام جمال يتحدث للدستور عن الكتيبة 101

كشف النجم الشاب إسلام جمال عن مشاركته فى أحداث مسلسل «الكتيبة 101» الملحمة الدرامية الضخمة التي ينتظرها الشعب المصري، خاصة أنه العمل الأضخم، ويتضمن قصصا حقيقية وثائقية عن تضحيات رجال القوات المسلحة، المقرر عرضه خلال أيام، مع انطلاق الماراثون الدرامي الرمضاني المقبل.

ويجسد «جمال» خلال الأحداث شخصية النقيب إسلام الحازم فوزي، ويتناول المسلسل قصة مميزة عن بطولات الشرطة والجيش في حربهم ضد الإرهاب والتكفيريين.

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