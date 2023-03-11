السبت 11 مارس 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

بث مباشر.. البابا تواضروس يُدشن كنيسة القديس مارجرجس بجزيرة بدران

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

بدأت اليوم السبت، صلوات تدشين كنيسة القديس مارجرجس بجزيرة بدران، بيد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، وأساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

شاركه في إتمام صلوات التدشين من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الأنبا دانيال مطران المعادي، والأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس شبرا الشمالية، والأنبا مكاري الأسقف العام لكنائس شبرا الجنوبية، إلى جانب مشاركة الأرشيدياكون إبراهيم عياد، كبير شمامسة الكاتدرائية.

قداسة البابا تواضروس الثان صلوات تدشين كنيسة القديس داسة البابا تواضروس الثاني القديس مارجرجس الثانى البابا تواضروس الثاني

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وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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