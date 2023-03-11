بث مباشر.. البابا تواضروس يُدشن كنيسة القديس مارجرجس بجزيرة بدران

بدأت اليوم السبت، صلوات تدشين كنيسة القديس مارجرجس بجزيرة بدران، بيد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، وأساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

شاركه في إتمام صلوات التدشين من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الأنبا دانيال مطران المعادي، والأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس شبرا الشمالية، والأنبا مكاري الأسقف العام لكنائس شبرا الجنوبية، إلى جانب مشاركة الأرشيدياكون إبراهيم عياد، كبير شمامسة الكاتدرائية.