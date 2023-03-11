السبت 11 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

المقاولون يستضيف سموحة فى الأسبوع الـ11 من الدورى

المقاولون خسر أخر
المقاولون خسر أخر مبارياته أمام الأهلي

يستضيف المقاولون فريق سموحة في السابعة مساء اليوم السبت، بملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، في الأسبوع الحادي والعشرين للدوري الممتاز.

المقاولون بقيادة شوقي غريب يحتل المركز السادس برصيد 32 نقطة من 8 انتصارات و8 تعادلات و4 هزائم وسجل 25 هدفا ودخل مرماه 19 هدفا وخسر أخر مباراتين أمام فاركو والأهلي بنتيجة واحدة 1-2 ويسعى للعودة للانتصارات للاحتفاظ لأماله في المنافسة على دخول المربع الذهبي.

شوقي غريب حرص على تحفيز لاعبيه بعدما أثني على أداءهم في مباراة الأهلي رغم الهزيمة وقام بتصحيح الأخطاء التي حدثت خلال المباراة، حتى لاتتكرر في مواجهة اليوم التي لا تقبل سوى الفوز، لأن أى نتيجة سلبية ستبعد الفريق عن صراع المربع الذهبي.

في المقابل يحتل سموحة بقيادة أحمد سامي المركز الثاني عشر برصيد 24 نقطة من خمسة انتصارات و9 تعادلات و6 هزائم وسجل 18 هدفا ودخل مرماه 19 هدفا وجمع 8 نقاط من أخر خمس مباريات بالفوز على انبي وحرس الحدود والتعادل مع المصري والبنك الأهلي والهزيمة أمام الزمالك ويسعى للفوز والوصول للنقطة 27 . 

أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة اختار20 لاعبا في قائمة المباراة وهم: عمر صلاح وحسين تيمور وأحمد عبد الحكم وأحمد شوشة ومحمد المغربي وبركات حجاج وشريف رضا وأحمد جمال ومحمود حليمو ودوكو دودو وحسين فيصل وزياد طارق وأحمد مصطفى ومحمد الصباحي ومصطفى ميسي وماليك باعيو ومحمد عصام، وحسام حسن ومحمد سعيد "مكرونة"وبنجامين بواتينج.

وشهدت القائمة غياب كل من الهاني سليمان للإصابة، وممدوح عبد ربه وأبو بكرليادي وصديق أوجولا وأليو سيلا وطارق علاء، ومحمد نادي لأسباب فنية.

يدير المباراة خالد جمال ويساعده سيد نافع ومصطفى حسين ومعهم محمود منصور حكما رابعا ومحمد نهاد حكم فيديو وأحمد بكر مساعد حكم فيديو.

الدوري المصري الممتاز المقاولون سموحة شوقى غريب أحمد سامي

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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