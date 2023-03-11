السبت 11 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

توقيف 5 أشخاص على خلفية خطف 4 أمريكيين وقتل 2 منهم بالمكسيك

الشرطة المكسيكية
الشرطة المكسيكية

أعلنت سلطات المكسيك توقيف 5 أشخاص يشتبه بضلوعهم في خطف 4 أمريكيين قبل أسبوع وقتل 2 منهم في ماتاموروس شمالي شرق البلاد، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية. 

 

وذكر مصدر من النيابة العامة لوكالة "فرانس برس" إن الموقوفين الخمسة أعضاء في كارتل "كلان ديل غولفو" الذي سلمهم الخميس الفائت في أحد شوارع ماتاموروس قائلا إنهم نفّذوا عملية الخطف من دون إذن من قادتهم داخل هذه المنظمة الإجرامية.

 

في وقت سابق، ذكر المدّعي العام لولاية تاماوليباس إيرفينغ باريوس عبر "تويتر" إنه “نفّذ مذكّرة توقيف في حق 5 أشخاص على صلة بأحداث 3 مارس في ماتاموروس على خلفية جريمتي الخطف والقتل العمد”

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وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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