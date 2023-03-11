توقيف 5 أشخاص على خلفية خطف 4 أمريكيين وقتل 2 منهم بالمكسيك

أعلنت سلطات المكسيك توقيف 5 أشخاص يشتبه بضلوعهم في خطف 4 أمريكيين قبل أسبوع وقتل 2 منهم في ماتاموروس شمالي شرق البلاد، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

وذكر مصدر من النيابة العامة لوكالة "فرانس برس" إن الموقوفين الخمسة أعضاء في كارتل "كلان ديل غولفو" الذي سلمهم الخميس الفائت في أحد شوارع ماتاموروس قائلا إنهم نفّذوا عملية الخطف من دون إذن من قادتهم داخل هذه المنظمة الإجرامية.

في وقت سابق، ذكر المدّعي العام لولاية تاماوليباس إيرفينغ باريوس عبر "تويتر" إنه “نفّذ مذكّرة توقيف في حق 5 أشخاص على صلة بأحداث 3 مارس في ماتاموروس على خلفية جريمتي الخطف والقتل العمد”