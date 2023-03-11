السبت 11 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رمضان كريم

رئيس تونس: نرفض التدخلات الخارجية.. ولا لتقسيم سوريا

الرئيس التونسي قيس
الرئيس التونسي قيس سعيّد

أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، رفض أي تدخلات خارجية في شؤون البلاد الداخلية، وشدد على وحدة الأراضي السورية.

وقال الرئيس التونسي، خلال لقاء مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار: "هناك ثوابت بالنسبة لسياسة تونس الخارجية، أولها أننا لا نقبل بالتدخل في شؤوننا إطلاقًا، سيادتنا الداخلية فوق كل اعتبار".

وأضاف الرئيس التونسي، أن هناك حملة شعواء على موضوع العنصرية تشنها دوائر معروفة ولأهداف معلومة، مشيرًا إلى أنه لا توجد دولة في العالم تقبل بأن يكون على أرضها أشخاص خارج الأطر القانونية، ولا توجد دولة في العالم تقبل أن تتولى مجموعات إحداث محاكم خاصة.

وتابع: «نرفض الإتجار بالبشر في تونس وخارجها، ثوابت السياسة التونسية تقوم على المساواة، وترفض التمييز العنصري والإتجار بالبشر، ولابد من اتخاذ قرار بشأن التمثيل الدبلوماسي بين تونس وسوريا، ليس هناك ما يبرر ألا يكون لتونس سفير في سوريا وسفير لسوريا في تونس، ولن نقبل بأن تقسم سوريا إلى أشلاء».

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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