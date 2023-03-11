واشنطن وبروكسل تعززان التعاون لمنع الدول من الالتفاف على العقوبات ضد روسيا

أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، أنهما يتخذان خطوات جديدة لمنع الدول من الالتفاف على العقوبات ضد روسيا.

وجاء في بيان مشترك، صادر في أعقاب لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بواشنطن، يوم الجمعة، "نعمق العمل المشترك لضمان تطبيق عقوباتنا والقيود على الصادرات، وكذلك منع التحايل عليها أو التعويض عنها، بما في ذلك عن طريق توسيع الإجراءات لمنع روسيا من من الوصول للموارد التي تدعم آلتها الحربية".

وأكدت واشنطن وبروكسل أنه "بمثابة أحد عناصر ذلك، نقوم بخطوات جديدة مشتركة تهدف إلى منع الجهات في الدول الثالثة حول العالم من دعم روسيا في حربها".

وفي السياق ذكر البيان، أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سيواصلان العمل لضمان أمن الطاقة في أوروبا من خلال تنويع المصادر.

وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق، بأن سياسة احتواء روسيا استراتيجية طويلة الأمد للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.

