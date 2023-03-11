بأربع قذائف.. القوات الأوكرانية تقصف منطقة بتروفسكي في دونيتسك

أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك بالمركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، أن القوات الأوكرانية أطلقت مساء الجمعة، 4 قذائف من عيار 155 ملم يستخدمها حلف "الناتو"على منطقة بتروفسكي بالجمهورية.

وجاء في بيان المكتب الذي نشره، عبر" تيليغرام": "تم تسجيل قصف من التشكيلات المسلحة الأوكرانية، باتجاه محور التجمع السكني "إليينكا" بمنطقة بتروفسكي في دونيتسك، تم إطلاق أربع قذائف عيار 155 ملم يستخدمها حلف "الناتو".

جدير بالذكر أن منطقة بتروفسكي تقع في مدينة دونيتسك على المشارف الغربية لعاصمة جمهورية دونيتسك الشعبية، وهي أبعد جزء من المدينة بالنسبة للمركز.

ومنذ أن أعلنت الجمهورية استقلالها عن كييف عام 2014، ما زالت تتعرض هذه المنطقة، بدءا من خط التماس خارج مدينة مارينكا، للقصف المنتظم من قبل القوات الأوكرانية.

