السبت 11 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

زاخاروفا: موقف واشنطن من سيادة صربيا والبوسنة والهرسك «انفصام فى الشخصية»

ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن نهج الخارجية الأمريكية في التعامل مع سيادة صربيا والبوسنة والهرسك يذكّر بانفصام الشخصية ، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية .
 

وقالت زاخاروفا على "تيليجرام" تعليقا على تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس: "لا يصدق.. نيد حاول تغيير البوسنة والهرسك إلى صربيا، ومن الجمهورية الصربية إلى كوسوفو، واتفاقيات دايتون إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1244 واحصل على تشخيص...انفصام في الشخصية".

 

وأشارت إلى أنه خلافا لقرار مجلس الأمن الدولي، اعترفت واشنطن في عام 2008 باستقلال كوسوفو غير المعترف بها، منتهكة بذلك وحدة أراضي وسيادة صربيا المتعددة الجنسيات.

 

وأشار برايس، في وقت سابق، إلى أن الجانب الأمريكي سيواصل دعم سيادة البوسنة والهرسك وسلامتها الإقليمية وطابعها المتعدد الأعراق و"جلب  أولئك الذين يسعون لتقويض مؤسسات البوسنة والهرسك واتفاقية دايتون للسلام للمحاكمة".

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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