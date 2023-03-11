وزارة الداخلية: لا صحة لمزاعم الإخوان عن وجود انتهاكات بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل

أكدت وزارة الداخلية،أنه لا صحة لما تم تداوله بأحد القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية من إدعاءات ومزاعم وأكاذيب مختلقة حول وجود إنتهاكات بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل.

وأضافت وزارة الداخلية، في بيان نشره عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أن ذلك يأتى ضمن الحملة المنظمة للجماعة الإرهابية لمحاولة إثارة البلبلة وتزييف الحقائق، بعد أن فقدت مصداقيتها وتكشفت مخططاتها أمام الرأى العام".



واختتمت: "أن أكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية، محاولة لإيجاد نوع من التعاطف مع العناصر الإرهابية التى تلوثت أيديها بالدماء".