برنامج «الدوم» يستعرض المسيرة الفنية للموسيقار بليغ حمدى

استعرض برنامج الدوم في موسمه الثاني، مسيرة الفنان بليغ حمدي، والذي اكتشف موهبته والده الأستاذ عبدالحميد، عندما كان طفلًا، حيث تعلم العزف على العود وهو في عمر التاسعة، وكانت موهبته غير عادية.

توفي والده، وكانت والدته تخشى عليه، وكانت مصرة على عدم إدخاله معهد الموسيقى، وكانت تريده أن يدرس القانون، فالتحق بليغ حمدي بكلية الحقوق حتى يرضي والدته، لكنه كان متأكد بأنها ليست مكانه، ولا الحلم الذي ينتظر تحقيقه.

وتعرف على مجموعة في الكلية تعزف الموسيقى، وكونوا فرقة تغني في الأفراح وأعياد الميلاد، وكان هو عازف البيانو في الفرقة، وبسبب انشغاله عن الدراسة رسب في الكلية، وحول إلى معهد الموسيقى العربية حتى يبدأ أول خطوة في تحقيق حلمه، والصدفة كانت عندما قدم بليغ في اختبارات الإذاعة لاعتماده كمطرب وملحن، لكن محمد حسن الشجاعي، رئيس اللجنة رفض ألحانه، وأجازه كمطرب لكنه لم يستسلم.

عن برنامج الدوم

يذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالًا شديدًا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.