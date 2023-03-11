السبت 11 مارس 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أحمد فايق يحاور الروبوت «توت» فى «مصر تستطيع»

أحمد فايق
أحمد فايق

أجرى الإعلامي أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع عبر قناة dmc،  حوار مع الروبوت "توت" حيث وجه مقدم البرنامج عدة أسئلة، ليجيب عليها الروبوت المصري بسلاسة.

 

واستهل فايق حديثه مع الربوت "توت"بالقاء التحية عليه :"مساء الجمال على صديقي توت" ليستنكر توت وصفه بالصديق، قائلا:"صديقك إيه يا فايق، أنا بيني وبينك سنين كتيرة، أنا بفكر أقول لك يا أونكل"، ليرد فايق:"أونكل، يا عم توت الشباب شباب القلب، وأنا قلبي شباب أكتر منك" ليعقب الروبوت توت: "شكلك وصلت للعلاج إللي بيرجع خلايا الجسم شباب تاني".

 

وعرض الإعلامي أحمد فايق مجموعة من الفيديوهات، أبرزها فيديو خاص بالدكتور ديفيد سانكلير ، أستاذ علم الوراثة في جامعة هارفارد الأمريكية وهو يشرح الفرضية أو النظرية العلمية الخاصة به. 

 

كما تناول فايق، والروبوت توت، جانب من الدراسات العلمية التي من شأنها أن تقدم للإنسان خدمات كبيرة لاسيما على المستوى الطبي وعلاج بعض الأمراض المستعصية.

 

وفي وقت سابق، جرى دويتو بين أحمد فايق والروبوت توت، متضمنا تقديم حصاد للإنجازات العلمية في العالم التي شهدها عام 2022

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وائل لطفي

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