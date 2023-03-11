السبت 11 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الولايات المتحدة تدين حادث إطلاق النار فى ألمانيا

إطلاق النار في ألمانيا
إطلاق النار في ألمانيا

 أدانت حكومة الولايات المتحدة بشدة أعمال العنف التي وقعت في قاعة شهود يهوه في هامبورج بألمانيا والتى أسفرت عن العديد من القتلى والجرحى.

 

وقدمت وزارة الخارجية الأمريكية فى بيان تعازيها للضحايا وأحبائهم.


وأضاف البيان أنه لا ينبغي لأحد أن يخاف على سلامته أثناء حضوره مكان العبادة، ولا مكان لأعمال العنف هذه في أي مجتمع، نحن نقف متضامنين مع شعب ألمانيا ونتعهد بتقديم الدعم للمساعدة عند الحاجة.


يذكر أنه وقع إطلاق نار داخل مركز لطائفة شهود يهوه هامبورج بشمال ألمانيا وأسفر عن مصرع عدد من الأشخاص بينهم جنين وانتحار منفذ العملية الذي كان عضوا سابقا في الطائفة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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