السبت 11 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الشرطة العراقية تعتقل متهما بالإرهاب فى بغداد

الشرطة العراقية
الشرطة العراقية

أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، القبض على متهم بالإرهاب بالعاصمة العراقية.


وذكرت المديرية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أنه وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت قواتها من إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق المادة (4 / إرهاب) من القانون العراقي.


وأضافت مديرية مكافحة إجرام بغداد، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتسليمه إلى جهة الطلب لينال جزاءه العادل.

من ناحية أخرى، أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، ضبط عدد من الأسلحة المختلفة وأجهزة اتصال وطائرة مسيرة، فضلاً عن سيارات ودراجات نارية مخالفة في محافظة ديالى.

وقال رسول - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - : "إنه بحسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، نفذت القوات الخاصة العراقية عمليات واسعة في ديالى لتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف مناطق المحافظة، أسفرت عن إلقاء القبض على أحد المطلوبين للقضاء، وضبط عدد من الأسلحة المختلفة وأجهزة اتصال وطائرة مسيرة، وسيارات ودراجات نارية مخالفة".

وأضاف أن القوات ستقوم بالتعامل الفوري وحجز أي قوة غير مرخصة تحمل الأسلحة خارج إطار القانون.

وكانت خلية الإعلام الأمني في العراق قد أعلنت في وقت سابق عن تنفيذ فرقة الرد السريع لعمليات أمنية واسعة لفرض الأمن والاستقرار في محافظة ديالى.

وأوضحت الخلية أن القوات قامت بعملية تفتيش ونصب سيطرات ثابتة ومتحركة في مناطق (شهربان وحي المعلمين والمهروت والهارونية) لملاحقة العناصر المطلوبة للقضاء وفرض الأمن والاستقرار فى المحافظة.

 

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وائل لطفي

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