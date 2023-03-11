سعر الريال السعودى اليوم السبت 11 مارس 2023 فى البنوك المصرية

مع اقتراب موسم الحج، شغل بال الحجاج والمعتمرين والمسافرين للخارج معرفة سعر الريال السعودي اليوم السبت 11 مارس 2023 في البنوك المصرية عبر جوجل، حيث شهد سعر الريال السعودي حالة من الاستقرار أمام سعر الجنيه المصري اليوم في جميع البنوك المصرية خلال العطلة الأسبوعية بالقطاع المصرفي، حيث بلغ سعر الريال السعودي اليوم السبت ببنك مصر 8.18 جنيه للشراء، وقيمة 8.21 للبيع.

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سعر الريال السعودي اليوم السبت 11 مارس 2023 في البنوك المصرية

وتنشر "الدستور" بهذا التقرير أسعار الريال السعودي اليوم السبت 11- 3- 2023 في البنوك المصرية.

الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

أسعار الريال السعودي اليوم السبت في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم السبت في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري:

• 8.18 جنيه للشراء.

• 8.21 جنيه للبيع.

أسعار الريال السعودي اليوم السبت في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر:

• 8.18 جنيه للشراء.

• 8.21 جنيه للبيع.

أسعار الريال السعودي اليوم السبت في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي:

• 8.17 جنيه للشراء.

أسعار الريال السعودي اليوم السبت في بنك الاستثمار العربي

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الاستثمار العربي:

• 8.19 جنيه للشراء.

• 8.24 جنيه للبيع.

أسعار الريال السعودي في بنك الإسكندرية اليوم

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية:

• 8.18 جنيه للشراء.

• 8.23 جنيه للبيع.

أسعار الريال السعودي في مصر في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي اليوم السبت في مصرف أبو ظبي الإسلامي أمام الجنيه المصري:

• 8.22 جنيه للشراء.

• 8.23 جنيه للبيع.

أسعار الريال السعودي اليوم السبت في البنك الأهلي الكويتي اليوم

سجل سعر الريال السعودي اليوم السبت في البنك الأهلي الكويتي أمام الجنيه المصري:

• 8.22 جنيه للشراء.

• 8.23 جنيه للبيع.

أسعار الريال السعودي اليوم السبت في البنك المصري الخليجي

قُدر سعر الريال السعودي اليوم السبت في البنك المصري الخليجي، أمام سعر الجنيه المصري بقيمة:

• 8.16 جنيه للشراء.

• 8.24 جنيه للبيع.