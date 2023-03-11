السبت 11 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر الريال السعودى اليوم السبت 11 مارس 2023 فى البنوك المصرية

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى

مع اقتراب موسم الحج، شغل بال الحجاج والمعتمرين والمسافرين للخارج معرفة سعر الريال السعودي اليوم السبت 11 مارس 2023 في البنوك المصرية عبر جوجل، حيث شهد سعر الريال السعودي حالة من الاستقرار أمام سعر الجنيه المصري اليوم في جميع البنوك المصرية خلال العطلة الأسبوعية بالقطاع المصرفي، حيث بلغ سعر الريال السعودي اليوم السبت ببنك مصر 8.18 جنيه للشراء، وقيمة 8.21 للبيع.

اقرأ أيضًا

بوابة مصر الرقمية.. رقم الاستعلام عن بطاقة التموين برقم الموبايل

ننشر أسعار الفراخ والبانية اليوم السبت 11 مارس 2023 في بورصة الدواجن الرئيسية

 

سعر الريال السعودي اليوم السبت 11 مارس 2023 في البنوك المصرية

وتنشر "الدستور" بهذا التقرير أسعار الريال السعودي اليوم السبت 11- 3- 2023 في البنوك المصرية.

الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

أسعار الريال السعودي اليوم السبت في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم السبت  في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري:

• 8.18 جنيه للشراء.

• 8.21 جنيه للبيع.

 

أسعار الريال السعودي اليوم السبت  في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر:

• 8.18 جنيه للشراء.

• 8.21 جنيه للبيع.

 

أسعار الريال السعودي اليوم السبت في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي:

• 8.17 جنيه للشراء.

 

أسعار الريال السعودي اليوم السبت في بنك الاستثمار العربي

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الاستثمار العربي:

• 8.19 جنيه للشراء.

• 8.24 جنيه للبيع.

 

أسعار الريال السعودي في بنك الإسكندرية اليوم

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية:

• 8.18 جنيه للشراء.

• 8.23 جنيه للبيع.

 

أسعار الريال السعودي في مصر في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي اليوم السبت في مصرف أبو ظبي الإسلامي أمام الجنيه المصري:

• 8.22 جنيه للشراء.

• 8.23 جنيه للبيع.

 

أسعار الريال السعودي اليوم السبت في البنك الأهلي الكويتي اليوم

سجل سعر الريال السعودي اليوم السبت  في البنك الأهلي الكويتي أمام الجنيه المصري:

• 8.22 جنيه للشراء.

• 8.23 جنيه للبيع.

رئيس بنك saib: العملات الافتراضية المشفرة شديدة الخطورة وأداة للنصب على العملاء

البنك المركزى يحذّر من التعامل مع جميع أنواع العملات الافتراضية المشفرة

أسعار الريال السعودي اليوم السبت في البنك المصري الخليجي

قُدر سعر الريال السعودي اليوم السبت في البنك المصري الخليجي، أمام سعر الجنيه المصري بقيمة:

• 8.16 جنيه للشراء.

• 8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم السبت سعر الريال السعودي اليوم الريال السعودي اليوم الريال السعودي البنوك المصرية سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم السبت 11 مارس 2023 فى مصر بدون مصنعية

«نوفوستى»: صاروخ «جو-جو» الروسى الجديد يتمتع بدقة عالية فى الإصابة

مواعيد مباريات اليوم السبت 11-3-2023 والقنوات الناقلة

تأهب بوكالتى فضاء.. كويكب قد يضرب الأرض فى هذا الموعد

تعيين لى تشيانج رئيسا للحكومة الصينية

التعليم: لا إلغاء فى التشعيب لعلمى علوم ورياضة بالثانوية العامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

الصبر ينفد

صفاء النجار

لماذا يكره المتأسلمون فن الباليه؟

ماجد حبته

ولاية «شي» الثالثة.. العصر الصينى الجديد.. وجمهوريتنا الجديدة

أحمد الصغير

فى يوم الشهيد «المصرى».. خطبة جمعة مؤسفة!

القس رأفت رؤوف الجاولي

كيفية بناء حوار سليم على أساس علمى

عبد الرحيم طايع

الزلازل.. وأباطيل القيامة

مدحت بشاى

«التاء المربوطة» وأهل الفكر

القس. رفعت فكرى

شهر المرأة!!

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

«المعادلة الصعبة».. كيف تساعد إسرائيل أوكرانيا دون إثارة غضب «الحليف الروسى»؟

«فتح» تؤكد أهمية دور مصر لإنهاء عدوان الاحتلال

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم جنوب قلقيلية وتطلق النار على شاب