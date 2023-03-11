«الدوم».. أنوشكا لـ محمود جمعة: «انطلاقة جميلة»

أبهر المتسابق محمود جمعة، من القاهرة عن فئة الغناء، لجنة تحكيم "الدوم"، نتيجة أدائها المتميز، بأغنية خلينا نفرح.

وعلق أمير طعيمة:" بتأخد الأغنية عندك، بس عجبتني".

بينما قالت أنوشكا:" في إنطلاقة، جميلة، وأوعي وشك، ورائع".

وعقب حميد الشاعري:" مفيش نوته غلط، حاجة جميلة أوي".

وبدأت مساء الجمعة، التصفيات نصف النهائية من برنامج "الدوم"، لفئة الغناء، والمُذاع عبر فضائية DMC لبدء منافسة بين المتسابقين من الغناء.

وتشكلت أعضاء لجنة التحكيم لفئة الغناء، من الشاعر حميد الشاعري، والنجمة أنوشكا، والشاعر أمير طعيمة.

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