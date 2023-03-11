حميد الشاعرى فى «الدوم» لـ مصطفى ذكرى: «أنت سوبر ستار ونجم»

أبهر المتسابق مصطفي ذكري، عن فية الغناء، لجنة تحكيم "الدوم"، نتيجة أدائها المتميز، بأغنية “ستة الصبح”.

وعلق أمير طعيمة:" بحب وقفتك علي المسرح الحالة دي بحبها عندك حضور وكنت محتاج أسمع في النوع ده من الأغاني".

وعقب حميد الشاعري: "بتغني بسكتك أنت مبتقلدش، انت سوبر ستار ونجم، و10 علي 10 ".

بينما قالت أنوشكا: "المشكلة هتبقي عندنا في الإختيار".

وقال المتسابق عقب خروجه من مسرح "الدوم"،:" كل مرة بقف علي المسرح خطوة بتتغير والمرحلة بتصعب وأفكار كتير بتخطر في بال الواحد".

وبدأت مساء الجمعة، التصفيات نصف النهائية من برنامج "الدوم"، لفئة الغناء، والمُذاع عبر فضائية DMC لبدء منافسة بين المتسابقين من الغناء.

وتشكلت أعضاء لجنة التحكيم لفئة الغناء، من الشاعر حميد الشاعري، والنجمة أنوشكا، والشاعر أمير طعيمة.

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