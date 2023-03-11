السبت 11 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

نصائح للمرأة لبناء ثقتها بنفسها والتغلب على الشك الذاتي

نصائح للمرأة
نصائح للمرأة

يتطلب بناء المرأة ثقتها بنفسها، جهدًا في سبيل التخلص من العيوب والوقوف على الأسس السليمة التي يُمكن من خلالها تحقيق ذلك.

ووفقًا لموقع "hindustantimes"كل شخص لديه عيوب وانعدام الأمن ، لكنك تقوم بإيذاء نفسك من خلال التركيز على تحسين نقاط ضعفك، بدلاً من قضاء نفس الوقت في بناء نقاط قوتك، من الأفضل أن تتفوق في مجال واحد يميزك حقًا ، من خلال  اكتشاف شغفك ونقاط قوتك، ثم ضاعف القوة الفائقة لمن لديه كل طاقتك، ستنمو بشكل أسرع وتشعر بمزيد من الثقة وتصبح أكثر إنتاجية مع التركيز على المنطقة التي تتألق فيها ".

وللخروج من حالة عدم اليقين والشك الذاتي، من المهم أن تزرع النساء الثقة في أنفسهن. تمنحك الثقة إحساسًا بزيادة قيمة الذات ، مما يسمح لك بالدفاع عن نفسك، ما يجعلك مصدر إلهام للآخرين، بقدر ما قد يبدو الأمر سهلاً ، فإن بناء الثقة بالنفس واحتضان قوة كونك امرأة يتطلب جهداً دؤوباً ".

لقد أوصت ببعض النصائح السريعة التي يمكن أن تساعد في رفع ثقتك بنفسك:

● اسعَ دائمًا إلى أن تكون الشخص الأكثر معرفة في مجالك، عندما تعرف الأشياء بعمق ، سيعود الناس إليك للحصول على إرشادات وليس بشكاوى أو اقتراحات. من الأهمية بمكان أن تستثمر المرأة في تقدمها الوظيفي وتبقى على صلة بالصناعة. افهم أن تحسين المهارات وإعادة صقلها يشملان أيضًا الخروج من منطقة راحتك ، والبحث بعمق ، وقضاء وقت طويل في التفكير الذاتي. في النهاية لا يمكن لأحد أن يسلب منك معرفتك ومهاراتك.

● أحط نفسك بالأشخاص الذين يتقبلونك كما أنت. شيء واحد لا يجب أن تتنازل عنه أبدًا هو احترام الذات. افهم أن الناس يحترمون الأشخاص الذين يحترمون أنفسهم ويقدرون احتياجاتهم ورغباتهم. إذا أحطت نفسك بأشخاص يقوضونك في جميع الأوقات ، سيزداد الشك الذاتي.

● هل لديك نماذج قوية تساعد رؤية قدوتك في القيام بأشياء غير عادية في حياتهم على توسيع آفاق تفكيرك وتشجعك على القيام بأشياء أكبر، بغض النظر عن مدى جدية الأشخاص الذين يحاولون هدمك ، يمكن أن يساعدك نموذج واحد مناسب في دفع نفسك إلى ما وراء الحدود. إن وجود نموذج يُحتذى به يمكن أن يكون بمثابة مرشدك يجعلك أكثر ثقة بنفسك.

التركيز على المنطقة ا ثقتك بنفسك الثقة بالنفس واحتضان قوة التغلب على الشك الذاتي صحة الرجال أفكارك ومعتقداتك

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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