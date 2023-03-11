السبت 11 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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توك شو

أمانى سمير تبهر لجنة تحكيم «الدوم» بأغنية وحشتنى

أمانى سمير
أمانى سمير

أبهرت المتسابقة أماني سمير، من القاهرة عن فئة الغناء، لجنة تحكيم "الدوم"، نتيجة أدائها المتميز، بأغنية وحشتني.

 

وعلق أمير طعيمة:" الله الله، هايلة ورايقة".

بينما قالت أنوشكا:"الله الله الله"

وعقب حميد الشاعري:" شياكة، وبرافوا".

وبدأت مساء الجمعة، التصفيات نصف النهائية من برنامج "الدوم"، لفئة الغناء، والمُذاع عبر فضائية DMC لبدء منافسة بين المتسابقين من الغناء.

وتشكلت أعضاء لجنة التحكيم لفئة الغناء، من الشاعر حميد الشاعري، والنجمة أنوشكا، والشاعر أمير طعيمة.

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