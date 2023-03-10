«الدوم».. أنوشكا لمنعم يوسف: إحساسك حلو

أبهر المتسابق منعم يوسف، من القاهرة عن فئة الغناء، لجنة تحكيم "الدوم"، نتيجة أدائها المتميز، بأغنية خليني ذكري.

وعلق أمير طعيمة: "انت جامد ومفيش حد مبيغلطش، انت مركز أوي زيادة النهاردة، استمتع، مبسوط إنك لما غلطت عاقبت نفسك، مفيش غلط".

بينما قالت أنوشكا: "طول ما انت بتغني أغنية بأحساس، قولتها بطريقتك وإحساسك حلو"

وعلق حميد الشاعري: "انت 100%".

وبدأت مساء اليوم الجمعة، التصفيات نصف النهائية من برنامج "الدوم"، لفئة الغناء، والمُذاع عبر فضائية DMC لبدء منافسة بين المتسابقين من الغناء.

وتشكلت أعضاء لجنة التحكيم لفئة الغناء، من الشاعر حميد الشاعري، والنجمة أنوشكا، والشاعر أمير طعيمة.

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