السبت 11 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

تمارا عماد: «الدوم» هدية من ربنا بعد معاناتى

الدوم
الدوم

أبهرت المتسابقة تمارا عماد، من المنيا، لجنة تحكيم "الدوم"، نتيجة أدائها المتميز، بأغنية لميادة الحناوي.

وعلق الفنان حميد الشاعري: "حلو أوي، برافو، 10 على 10".

وقالت أنوشكا: "كالعادة جميلة". 

وعقب أمير طعيمة: "برافو". 

وقالت المتسابقة عقب خروجها من مسرح "الدوم": "جيت الدوم عشان أتشاف، وأقول للناس أن موجودة، ودي فرصة وهدية من ربنا بعد كل إللى عانيته في حياتي، وإن شاء الله هكون نجمة الدوم".

وبدأت مساء اليوم الجمعة، التصفيات نصف النهائية من برنامج "الدوم"، لفئة الغناء، والمُذاع عبر فضائية DMC لبدء منافسة بين المتسابقين من الغناء.

وتشكلت أعضاء لجنة التحكيم لفئة الغناء، من الشاعر حميد الشاعري، والنجمة أنوشكا، والشاعر أمير طعيمة.

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