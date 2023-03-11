السبت 11 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

السيطرة على حريق بحديقة موالح بإحدى قرى ملوى بالمنيا

حريق بحديقة موالح
حريق بحديقة موالح

نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على حريق، اندلع داخل حديقة يوسفي في قرية الشيخ عبادة بشرق النيل في مركز ملوي بجنوب محافظة المنيا، دون إصابات بشرية، فيما انحصرت الخسائر على احتراق نحو 20 شجرة يوسفي، وتحرر عن الحريق المحضر اللازم، والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كان   اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، قد تلقى إخطارا من عمليات النجدة، بنشوب حريق بحديقة موالح "أشجار يوسفي"، ملك عبد الحميد إبراهيم بقرية الشيخ عبادة في شرق النيل بمركز ملوي.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية وتم إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع امتداده للزراعات المجاورة، ورجحت التحريات الأولية نشوبه بسبب إلقاء أحد المارة عقب سيجارة مشتعل، دون إصابات بشرية، فيما انحصرت الخسائر المادية علي احتراق نحو 20 شجرة يوسفي.
 

وتم إخطار الوحدة المحلية لقرية الروضة لإتخاذ اللازم، وتم إبلاغ المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للفحص والمعاينة، والنيابة العامة للتحقيق والتصرف.

اخماد حريق بحديقة موالح قرية الشيخ عبادة شرق انيل بمركز ملوي قوات الحماية امدنية اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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