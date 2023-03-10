السبت 11 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شاب سقط من الطابق التاسع بمنطقة عرب المعادى

جثة
جثة

لقى شاب مصرعه إثر سقوطه من الطابق التاسع في ظروف غامضة بمنطقة عرب المعادي جنوب محافظة القاهرة.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة بأحد الشوارع بمنطقة عرب المعادي، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وعثر على جثة شاب يحمل جنسية إحدى الدول الإفريقية، وبعمل التحريات تبين أنه سقط من الطابق التاسع.

ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة وإرسالها إلى المشرحة للتأكد من وجود شبه جنائية من عدمه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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سلامًا على الشهداء

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