نجل محمد رياض يكشف أسرار وكواليس فيلمه «حجر إيجابى»

أعرب عمر محمد رياض، عن سعادته البالغة بمشاركة والده النجم محمد رياض معه في فيلم "حجر إيحابي"، معقباً: "كنت طاير من الفرحة، ليس فقط لقيمة الفنان محمد رياض كدعاية قوية للفيلم، لكن بسبب حاجتنا إلى شخص ذي خبرة كبيرة يستطيع إفادتنا جميعاً، خاصة أننا وجوه جديدة".

وأضاف عمر محمد رياض خلال لقائه ببرنامج معكم، المذاع عبر فضائية cbc، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، أنه عندما أخبره والده بأنه يريد المشاركة في الفيلم، لم أصدق نفسي وكنت طاير من الفرحة، معقباً: "أنا مصدقتش وقولتله إنت هتلاقي وقت، واستغربت، فقالي أنا حابب أكون معاكم فب التجربة لأن الورق عجبني".

وعن فكرة الفيلم، قال عمر محمد رياض، إنه خلال فترة كورونا كان يجلس في البيت ولم يكن يعمل في أي شيء، معقباً: "مش عارف أروح كليتي، ومش عارف أروح شغل، ولا عارف أعمل أي حاجة، حسيت إن يومي مبقاش زي الأول، وكنت عايز أملى وقتي، لأني كنت حاسس إن فيه تغيير جذري حصل، ولقيت إن فيه الكثير من الناس على السوشيال ميديا عندهم نفس الإحساس، فحبيت أكتب اللي حسيت به، خاصة وأنا متعود أترجم كل حاجة أحس بها على الورق".