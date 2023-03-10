السبت 11 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

لجنة التحكيم لمتسابقى «الدوم»: مفيش مجال للخطأ

حميد الشاعري
حميد الشاعري

وجه حميد الشاعري، نصيحة لمتسابقي "الدوم": "جهز نفسك من الهدوء الذي يسبق العاصفة، مفيش مجال للخطأ، قول اللى أنت عايزه".

كما قالت الفنانة أنوشكا: "طلعة المسرح حاجة مقدسة وقفة المسرح ومقابلة الجمهور التحضير ما قبل والتركيز جوا نفسك".

وبدأت مساء اليوم الجمعة، التصفيات نصف النهائية من برنامج "الدوم"، لفئة الغناء، والمُذاع عبر فضائية DMC لبدء منافسة بين المتسابقين من الغناء.

وتشكلت أعضاء لجنة التحكيم لفئة الغناء، من الشاعر حميد الشاعري، والنجمة أنوشكا، والشاعر أمير طعيمة.

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