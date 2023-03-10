آخر حلقات التصفيات نصف النهائية من «الدوم»

بدأت مساء اليوم الجمعة، التصفيات نصف النهائية من برنامج "الدوم"، لفئة الغناء، والمُذاع عبر فضائية DMC لبدء منافسة بين المتسابقين من الغناء.

وتشكلت أعضاء لجنة التحكيم لفئة الغناء، من الشاعر حميد الشاعري، والنجمة أنوشكا، والشاعر أمير طعيمة.

“الدوم”

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعًا وتنوعًا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي؛ للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

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