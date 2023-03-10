السبت 11 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الأهلى يهزم الجزيرة 80-67 فى دورى السوبر لكرة السلة

الأهلي والجزيرة لكرة
الأهلي والجزيرة لكرة السلة

فاز فريق كرة السلة بالنادي الأهلي على الجزيرة بنتيجة 80-67 في مباراة لعبت مساء الجمعة في دوري السوبر بملعب الأمير عبد الله فيصل.

دخل فريق الإسباني أجوستي اللقاء مع الكثير من الغيابات أبرزها إيهاب أمين وعمر طارق ومحمد أبو النصر وأحمد مهيب وعبد الله ناصر "بيدو" بينما افتقد الجزيرة لخدمات لاعبه روميح سامح.

وسيطر الأهلي على اللقاء منذ البداية، حيث لم يعان من دفاع المنطقة للمدرب الكرداني المدير الفني للجزيرة، لينتهي الشوط الأول بتفوق الأحمر 39-23.

وفي الشوط الثاني منح أجوستي الفرصة لعناصره الشابة أمثال مؤمن طارق خيري وكريم حاتم وعلي وحيد مع إراحة العناصر الأساسية، والتر هودج وسيف سمير في العديد من فترات اللقاء الذي انتهى بفوز الأحمر 80-67.

ويستعد الأهلي متصدر جدول الترتيب لمواجهة حسم الصدارة يوم الإثنين المقبل في الشاطبي بالإسكندرية أمام الاتحاد.

الاهلى الجزيرة كرة السلة دوري السوبر دوري السوبر لكرة السلة

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