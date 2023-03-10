لا صوت يعلو فوق نهائى «كابيتانو مصر».. تحفيز لفرق اليمانى وطارق السيد

حرص اللاعب أحمد العشري كابتن فريق طارق السيد، على تحفيز زملائه قبل النهائي.

وقال: "وصلنا للنهائي وعايزن نحافظ علي جهود كابتن طارق السيد، تخيل وأنت رافع الكأس شوف اللحظة دي، نلعب رجالة في المعب".

كما حرص مازن حاتم كابتن فريق اليماني، على تشجيع فريقه قائلاً: "لازم نبقي قد البطولة".

كابيتانو مصر

وبدأت فعاليات حلقة جديدة من برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب، المذاع عبر فضائية "ON"، الذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

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