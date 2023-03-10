السبت 11 مارس 2023
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توك شو

قبل النهائى.. الخبيرة النفسية للاعبى «كابيتانو مصر»: متتوترش إنت كده كده كسبان

جريدة الدستور

حرصت الدكتورة رشا الجندي، الخبير النفسي لبرنامج "كابيتانو مصر" على تقديم جلسة خاصة للتأهيل النفسي للمواهب قبل المبارة النهائية.

وقالت الدكتورة رشا الجندي: "المحاضرة من أهم المحاضرات لأن قبل النهائي الخوف والتوتر والقلق بيزيد عند اللاعيبة كنت عايزة أخدهم بطريقة غير مباشرة إنهم ميكونوش متوترين، وأقول لهم طالما وصلتوا للنهائي انتو الإثنين كسبانين وصلتوا للقمة في البرنامج وانت نازل متحطش التوتر والقلق انت كده كده كسبان".

وأكملت: "علم النفس الإيجابي إزاي يشوفوا الأجزاء الإيجابية من أي حاجة صعبة وازاي ميكونوش متوترين، خدت الطريقة العكسية للسلبية".

كابيتانو مصر

وبدأت فعاليات حلقة جديدة من برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب، المذاع عبر فضائية "ON"، الذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

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