السبت 11 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

سباحة فوق الـ70.. نجوى غراب بطلة مصرية لا تعرف المستحيل

نجوى غراب ومحررة
نجوى غراب ومحررة الدستور

وقعت في حب رياضة السباحة منذ أن كان عمرها 4 سنوات، وسريعًا ما تفوقت فيها وأصبحت حاصدة للبطولات وحصدت على لقب بطولة الجمهورية وحينها كانت تبلغ 18 عامًا، هي السباحة المصرية نجوى غراب.

نجوى غراب من مواليد 1943 من عائلة رياضية فأبيها هو البطل الأوليمبي في رياضة الفروسية الضابط يوسف غراب، الذي أصر أن بناته ينافسن في بطولات مختلفة وأصر على اشتراكهن في الجمعية الأهلية بجوار دار الأوبرا المصرية ويتعلمن السباحة، وعندما حصدت نجوى على البطولات كانت طموحها أن تمثل بلدها في الخارج ولكن حينها لم يسمح للمرأة ذلك وظل الحلم يراودها.

قالت نجوى لـ«الدستور»: «عندما وصلت لسن المعاش عام 2010 حلم السباحة لم يفارقني على الرغم من أني جدة لـ 4 أحفاد حينها فالتحقت بفريق الرواد بنادي هيلوبوليس وخضتُ مع الفريق العديد من المسابقات الدولية وحصلت على ميداليتين من الفضة في بطولة العالم بكندا فوق الـ60 عامًا».

وعن المرأة المصرية قالت: «لا يُستهان بها وكان هدفي من المشاركة رفع العلم المصري، شاركت بأول بطولة فى عام الـ 14 عامًا وكانت بطولة الجمهورية، حيث شاركت في 6 بطولات عالم، كما حققت نجوى غراب خلالها 7 ميداليات عالمية، 5 في روسيا، 2 في كندا، بالإضافة إلى 3 ذهبيات أخرى بعيدًا عن البطولات العالمية».

وعن بطولتها استكملت نجوى وفي نبرات صوتها الفخر والاعتزاز حصلت على فضية في البطولة الوطنية للسباحة في أمريكا لمن هم بين الـ70 والـ 74 عامًا في سباق الـ50 متر وأحرزت المركز الخامس في سباق الـ 100 متر، وكنتُ فخورة أني أمثل بلدي واستطعت أن أكسر حاجز حلم كان يبدو للغير مستحيلًا، لذا لا أحد يظن أن حلمه مستحيل.

نجوى غراب مارست السباحة المصرية نجوى غراب البطل الأوليمبي ميداليات عالمية المرأة المصريه

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

الأكثر قراءة

«أمن القاهرة» تعلن فوز 49 من كبار السن فى قرعة الحج بالتزكية

ضبط المتهمين بالسطو على سيارة دواجن فى الشرقية

انطلاق المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجيستيات «مارلوج 12» بالإسكندرية.. غدًا

عرض «فيلم تسجيلى» عن شروط الحج خلال حفل القرعة بمديرية أمن القاهرة

حبس 4 متهمين بسرقة إطارات سيارة في مدينة نصر

تحرير 267 محضرًا للمحال المخالفة لقرار ترشيد استهلاك الكهرباء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

الصبر ينفد

صفاء النجار

لماذا يكره المتأسلمون فن الباليه؟

ماجد حبته

ولاية «شي» الثالثة.. العصر الصينى الجديد.. وجمهوريتنا الجديدة

أحمد الصغير

فى يوم الشهيد «المصرى».. خطبة جمعة مؤسفة!

القس رأفت رؤوف الجاولي

كيفية بناء حوار سليم على أساس علمى

عبد الرحيم طايع

الزلازل.. وأباطيل القيامة

مدحت بشاى

«التاء المربوطة» وأهل الفكر

القس. رفعت فكرى

شهر المرأة!!

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين يُحذّر من تداعيات جرائم الاحتلال المتواصلة

الكويت تدعو المجتمع الدولى للضغط على إسرائيل للانضمام لمعاهدة عدم الانتشار النووى

«المعادلة الصعبة».. كيف تساعد إسرائيل أوكرانيا دون إثارة غضب «الحليف الروسى»؟