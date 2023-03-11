سباحة فوق الـ70.. نجوى غراب بطلة مصرية لا تعرف المستحيل

وقعت في حب رياضة السباحة منذ أن كان عمرها 4 سنوات، وسريعًا ما تفوقت فيها وأصبحت حاصدة للبطولات وحصدت على لقب بطولة الجمهورية وحينها كانت تبلغ 18 عامًا، هي السباحة المصرية نجوى غراب.

نجوى غراب من مواليد 1943 من عائلة رياضية فأبيها هو البطل الأوليمبي في رياضة الفروسية الضابط يوسف غراب، الذي أصر أن بناته ينافسن في بطولات مختلفة وأصر على اشتراكهن في الجمعية الأهلية بجوار دار الأوبرا المصرية ويتعلمن السباحة، وعندما حصدت نجوى على البطولات كانت طموحها أن تمثل بلدها في الخارج ولكن حينها لم يسمح للمرأة ذلك وظل الحلم يراودها.

قالت نجوى لـ«الدستور»: «عندما وصلت لسن المعاش عام 2010 حلم السباحة لم يفارقني على الرغم من أني جدة لـ 4 أحفاد حينها فالتحقت بفريق الرواد بنادي هيلوبوليس وخضتُ مع الفريق العديد من المسابقات الدولية وحصلت على ميداليتين من الفضة في بطولة العالم بكندا فوق الـ60 عامًا».

وعن المرأة المصرية قالت: «لا يُستهان بها وكان هدفي من المشاركة رفع العلم المصري، شاركت بأول بطولة فى عام الـ 14 عامًا وكانت بطولة الجمهورية، حيث شاركت في 6 بطولات عالم، كما حققت نجوى غراب خلالها 7 ميداليات عالمية، 5 في روسيا، 2 في كندا، بالإضافة إلى 3 ذهبيات أخرى بعيدًا عن البطولات العالمية».

وعن بطولتها استكملت نجوى وفي نبرات صوتها الفخر والاعتزاز حصلت على فضية في البطولة الوطنية للسباحة في أمريكا لمن هم بين الـ70 والـ 74 عامًا في سباق الـ50 متر وأحرزت المركز الخامس في سباق الـ 100 متر، وكنتُ فخورة أني أمثل بلدي واستطعت أن أكسر حاجز حلم كان يبدو للغير مستحيلًا، لذا لا أحد يظن أن حلمه مستحيل.