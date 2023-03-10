الهلال يسحق التعاون برباعية فى الدورى السعودى

سحق فريق الهلال السعودي، نظيره التعاون برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 20 من بطولة الدوري السعودي.

سجل رباعية الهلال السعودي كل من أوديون إيجالو "هدفين" وميشيل ديلجادو ومحمد القحطاني بهدف لكل منهما في شباك التعاون.

الهلال حقق الفوز بعدما فقد 5 نقاط من أصل 6 عقب التعادل مع الوحدة والخسارة من الفتح في الجولتين الماضيتين.

ورفع الهلال رصيده إلى 36 نقطة بالمركز الرابع بفارق 11 نقطة عن الاتحاد المتصدر برصيد 47 نقطة، لكن الفريق الأزرق له مباراتان مؤجلتان.

في المقابل توقف رصيد التعاون عند 34 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي.