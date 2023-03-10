السبت 11 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الهلال يسحق التعاون برباعية فى الدورى السعودى

الهلال السعودي
الهلال السعودي

سحق فريق الهلال السعودي، نظيره التعاون برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 20 من بطولة الدوري السعودي.

سجل رباعية الهلال السعودي كل من أوديون إيجالو "هدفين" وميشيل ديلجادو ومحمد القحطاني بهدف لكل منهما في شباك التعاون.

الهلال حقق الفوز بعدما فقد 5 نقاط من أصل 6 عقب التعادل مع الوحدة والخسارة من الفتح في الجولتين الماضيتين.

ورفع الهلال رصيده إلى 36 نقطة بالمركز الرابع بفارق 11 نقطة عن الاتحاد المتصدر برصيد 47 نقطة، لكن الفريق الأزرق له مباراتان مؤجلتان.

في المقابل توقف رصيد التعاون عند 34 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي.

الهلال السعودي التعاون السعودي الدوري السعودي 2023 مباراة الهلال والتعاون

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