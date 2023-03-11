السبت 11 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية السبت 11 مارس 2023

الأبراج الفلكية
الأبراج الفلكية

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الفلكية، اليوم السبت 11 مارس 2023، على النحو التالي:

 

حظك اليوم لمواليد برج الحمل

مهنياً: تشعر بالحماسة للمشاركة الفاعلة في عدة أنشطة وتؤدي دوراً بارزاً في ورش العمل.

عاطفياً: تمنح نفسك الحرية في أن تحب أحدهم على طريقتك الخاصة، مطبقاً المثل القائل "كن جميلاً ترَ الوجود جميلا".

صحياً: لديك الطاقة والحيوية هذا اليوم كي تقاوم أي مرض عابر، لكن أعصابك بحاجة إلى الراحة أكثر.

 

حظك اليوم لمواليد برج الثور

مهنياً: تهدأ الأجواء في محيطك المهني، ويسلط الزملاء الأضواء عليك بسبب نجاحاتك.

عاطفياً: تصرفات الشريك الطائشة زادت عن حدها، وهي قد تنعكس سلباً على العلاقة بينكما، فكن مستعداً للأسوأ.

صحياً: عليك استغلال حيويتك التي تتمتع بها لممارسة هواياتك المفضلة.

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حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء

مهنياً: ثمة ما يثير فضولك ويحمل إليك مشروعاً فنياً أو ثقافياً أو إبداعياً، وله علاقة ربما بعالم الأزياء والأناقة والمعارض والحفلات.

عاطفياً: قد تشعر خلال هذا اليوم بظرف مؤاتٍ لكل ما يتعلق بالقلب، فتتخذ قراراً مهماً بعد طول تأجيل.

صحياً: تتمتع طيلة هذا اليوم بصحة ممتازة وبقدرة على مقاومة الأمراض على أنواعها.

 

حظك اليوم لمواليد برج السرطان

مهنياً: أجواء العمل مشعجة، وتتيح لك إنجاز الأعمال المطلوبة منك بجدارة ونجاح وتفوف مميز. 

عاطفياً: لا تعامل الشريك بقساوة وكن مرناُ جداً معه، تطورات كثيرة في العلاقة تكون لمصلحتكما.

صحياً: ممارسة الرياضة يومياً تساعدك على اكتساب لياقة بدنية من دون جهد كبير.

 

حظك اليوم لمواليد برج الأسد

مهنياً: لا تتأفف من الضغوط والواجبات، ولا تؤجّل المهامّ الصعبة والمعقّدة الى وقت آخر ولا تخاطر بعملك.

عاطفياً: كُن على قدر من المسؤولية تجاه الشريك، ولا تدع الشكوك تتسلل إلى حياتكما العاطفية.

صحياً: تتمتع بأعصاب مرتاحة وتستطيع ممارسة أعمالك بكل ثقة.

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حظك اليوم لمواليد برج العذراء

مهنياً: يوم واعد بانفراجات كبيرة وتعزيز طاقاتك وتقريب المسافة بينك وبين محيطك، مزوَّداً بالحماسة وبثقة بالنفس.

عاطفياً: حياة صاخبة، تعرف بحدسك مشاعر الحبيب التي لم يعبر عنها بعد.

صحياً: تتغلب على الكسل وتستعيد حماستك المعتادة، وتميل إلى البحث عن نشاطات ترفيهية تؤمن لك المرح.

 

حظك اليوم لمواليد برج الميزان

مهنياً: مشروع سفر تكتسب من خلاله مهارات إضافية وتتعرف إلى خبرات ومجالات جديدة عن طريق شخص من خارج محيطك المهني.

عاطفياً: يفتح هذا اليوم صفحة عاطفية جديدة، ويحمل إليك الحب والإعجاب واللقاءات الاستثنائية ومغامرة ما لن تنساها.

صحياً: بالإجمال صحتك هذا اليوم جيدة لكن عليك تجنب التوتر قدر المستطاع.

 

حظك اليوم لمواليد برج العقرب

مهنياً: تنشط كثيراً على مستوى الاتصالات وتبادل المعلومات، وقد تقوم بعمل مشترك ومثمر مع أحد الزملاء.

عاطفياً: يسعدك الشريك باقتراحاته الجيدة، فتطمئن ويساعدك على تخطي العقبات التي كنت تخشى مجرّد ذكرها.

صحياً: أنت بحاجة هذا اليوم إلى استرداد قوتك أو على الأقل إلى جمع وتركيز أكثر.

 

حظك اليوم لمواليد برج القوس

مهنياً: المثلث الفلكي المائي بين القمر من العقرب والشمس من الحوت يدعوك إلى التروي قليلاً وعدم استباق الأمور وخصوصاً على الصعيد المالي.

عاطفياً: تتحسّن العلاقة بالشريك بعد سوء التفاهم الذي ساد بينكما أخيراً، وتزول الغيوم السود تدريجاً.

صحياً: إعمل بروية وهدوء وتصرف بوعي وحكمة تجد أن أعصابك تهدأ وأن صحتك تتحسن بشكل واضح.

 

حظك اليوم لمواليد برج الجدي

مهنياً: تقبل على الحياة بنشاط وتفاؤل، وتشعر بثقة وبسلام داخلي، وتبدو سعيداً في معظم المستجدّات التي ستقلب المعطيات لمصلحتك.

عاطفياً: مشاريع سفر مع الحبيب، كنت قد خططت لها سابقاً، وهي فرصة ملائمة لتوثيق العلاقة بينكما واكتشاف آفاق جديدة.

صحياً: لا تكثر من تناول المنبهات وخصوصاً مساء فهي تسبب لل الأرق وتؤثر سلباً في صحتك .

 

حظك اليوم لمواليد برج الدلو

مهنياً: أظهر ليونة ودماثة أخلاق، ولا تذهب نحو أفكار وأعمال غير آمنة، فواقع وضعك المهني غير مريح..

عاطفياً: يحمل إليك هذا اليوم وضعاً عاطفياً مميزاً، فتسيطر على انفعالاتك وتبدو واثقاً بنفسك.

صحياً: السهر الطويل يزيد في تشنج أعصابك ويمنعك من القيام بأمورك الشخصية على أكمل وجه.

 

حظك اليوم لمواليد برج الحوت

مهنياً: يحمل إليك هذا اليوم أخباراً جديدة تتعلق بشؤونك المالية والمادية وباستثماراتك. 

عاطفياً: تعاطف كبير مع شريك قديم، لكن التجارب غير المشجعة تعرقل تقدم الأمور.

صحياً: حاول الخروج مراراً والقيام بنزهات طويلة لتتخلص من آلام الظهر التي تعتريك.

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وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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