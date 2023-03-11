حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية السبت 11 مارس 2023

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الفلكية، اليوم السبت 11 مارس 2023، على النحو التالي:

حظك اليوم لمواليد برج الحمل

مهنياً: تشعر بالحماسة للمشاركة الفاعلة في عدة أنشطة وتؤدي دوراً بارزاً في ورش العمل.

عاطفياً: تمنح نفسك الحرية في أن تحب أحدهم على طريقتك الخاصة، مطبقاً المثل القائل "كن جميلاً ترَ الوجود جميلا".

صحياً: لديك الطاقة والحيوية هذا اليوم كي تقاوم أي مرض عابر، لكن أعصابك بحاجة إلى الراحة أكثر.

حظك اليوم لمواليد برج الثور

مهنياً: تهدأ الأجواء في محيطك المهني، ويسلط الزملاء الأضواء عليك بسبب نجاحاتك.

عاطفياً: تصرفات الشريك الطائشة زادت عن حدها، وهي قد تنعكس سلباً على العلاقة بينكما، فكن مستعداً للأسوأ.

صحياً: عليك استغلال حيويتك التي تتمتع بها لممارسة هواياتك المفضلة.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء

مهنياً: ثمة ما يثير فضولك ويحمل إليك مشروعاً فنياً أو ثقافياً أو إبداعياً، وله علاقة ربما بعالم الأزياء والأناقة والمعارض والحفلات.

عاطفياً: قد تشعر خلال هذا اليوم بظرف مؤاتٍ لكل ما يتعلق بالقلب، فتتخذ قراراً مهماً بعد طول تأجيل.

صحياً: تتمتع طيلة هذا اليوم بصحة ممتازة وبقدرة على مقاومة الأمراض على أنواعها.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان

مهنياً: أجواء العمل مشعجة، وتتيح لك إنجاز الأعمال المطلوبة منك بجدارة ونجاح وتفوف مميز.

عاطفياً: لا تعامل الشريك بقساوة وكن مرناُ جداً معه، تطورات كثيرة في العلاقة تكون لمصلحتكما.

صحياً: ممارسة الرياضة يومياً تساعدك على اكتساب لياقة بدنية من دون جهد كبير.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد

مهنياً: لا تتأفف من الضغوط والواجبات، ولا تؤجّل المهامّ الصعبة والمعقّدة الى وقت آخر ولا تخاطر بعملك.

عاطفياً: كُن على قدر من المسؤولية تجاه الشريك، ولا تدع الشكوك تتسلل إلى حياتكما العاطفية.

صحياً: تتمتع بأعصاب مرتاحة وتستطيع ممارسة أعمالك بكل ثقة.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء

مهنياً: يوم واعد بانفراجات كبيرة وتعزيز طاقاتك وتقريب المسافة بينك وبين محيطك، مزوَّداً بالحماسة وبثقة بالنفس.

عاطفياً: حياة صاخبة، تعرف بحدسك مشاعر الحبيب التي لم يعبر عنها بعد.

صحياً: تتغلب على الكسل وتستعيد حماستك المعتادة، وتميل إلى البحث عن نشاطات ترفيهية تؤمن لك المرح.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان

مهنياً: مشروع سفر تكتسب من خلاله مهارات إضافية وتتعرف إلى خبرات ومجالات جديدة عن طريق شخص من خارج محيطك المهني.

عاطفياً: يفتح هذا اليوم صفحة عاطفية جديدة، ويحمل إليك الحب والإعجاب واللقاءات الاستثنائية ومغامرة ما لن تنساها.

صحياً: بالإجمال صحتك هذا اليوم جيدة لكن عليك تجنب التوتر قدر المستطاع.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب

مهنياً: تنشط كثيراً على مستوى الاتصالات وتبادل المعلومات، وقد تقوم بعمل مشترك ومثمر مع أحد الزملاء.

عاطفياً: يسعدك الشريك باقتراحاته الجيدة، فتطمئن ويساعدك على تخطي العقبات التي كنت تخشى مجرّد ذكرها.

صحياً: أنت بحاجة هذا اليوم إلى استرداد قوتك أو على الأقل إلى جمع وتركيز أكثر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس

مهنياً: المثلث الفلكي المائي بين القمر من العقرب والشمس من الحوت يدعوك إلى التروي قليلاً وعدم استباق الأمور وخصوصاً على الصعيد المالي.

عاطفياً: تتحسّن العلاقة بالشريك بعد سوء التفاهم الذي ساد بينكما أخيراً، وتزول الغيوم السود تدريجاً.

صحياً: إعمل بروية وهدوء وتصرف بوعي وحكمة تجد أن أعصابك تهدأ وأن صحتك تتحسن بشكل واضح.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي

مهنياً: تقبل على الحياة بنشاط وتفاؤل، وتشعر بثقة وبسلام داخلي، وتبدو سعيداً في معظم المستجدّات التي ستقلب المعطيات لمصلحتك.

عاطفياً: مشاريع سفر مع الحبيب، كنت قد خططت لها سابقاً، وهي فرصة ملائمة لتوثيق العلاقة بينكما واكتشاف آفاق جديدة.

صحياً: لا تكثر من تناول المنبهات وخصوصاً مساء فهي تسبب لل الأرق وتؤثر سلباً في صحتك .

حظك اليوم لمواليد برج الدلو

مهنياً: أظهر ليونة ودماثة أخلاق، ولا تذهب نحو أفكار وأعمال غير آمنة، فواقع وضعك المهني غير مريح..

عاطفياً: يحمل إليك هذا اليوم وضعاً عاطفياً مميزاً، فتسيطر على انفعالاتك وتبدو واثقاً بنفسك.

صحياً: السهر الطويل يزيد في تشنج أعصابك ويمنعك من القيام بأمورك الشخصية على أكمل وجه.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت

مهنياً: يحمل إليك هذا اليوم أخباراً جديدة تتعلق بشؤونك المالية والمادية وباستثماراتك.

عاطفياً: تعاطف كبير مع شريك قديم، لكن التجارب غير المشجعة تعرقل تقدم الأمور.

صحياً: حاول الخروج مراراً والقيام بنزهات طويلة لتتخلص من آلام الظهر التي تعتريك.