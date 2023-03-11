أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم السبت 11-3-2023

شهدت أسعار الحديد والأسمنت، مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، حالة من التباين في الأسعار، مما أثار التساؤل عن أسعار مواد البناء وخاصة سعر طن الحديد والأسمنت السبت 11-3-2023، وبلغ متوسط سعر طن حديد عز 28500 جنيه، بينما سجل متوسط سعر طن أسمنت النصر حوالي 1850 جنيهًا.

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أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت السبت 11-3-2023

وترصد «الدستور» العديد من الخدمات الإخبارية التي ستقدمها على مدار الساعة، كافة أسعار الحديد والأسمنت، طبق بيان شعبة المواد والبناء بالغرفة التجارية، كما يلي.

سعر طن الحديد اليوم السبت 11 مارس 2023



سجل سعر حديد عز اليوم السبت 11 مارس قيمة 28500 جنيه للطن.

بلغ سعر حديد المراكبي اليوم السبت 11 مارس مبلغ 27200 جنيه للطن.

استقر سعر حديد بشاي اليوم السبت 11 مارس عند 28500 جنيه للطن.

وصل سعر حديد العتال نحو 27400 جنيه للطن.

سجل سعر حديد المصريين نحو 27350 جنيهًا للطن.

استقر سعر حديد مصر ستيل اليوم السبت 11 مارس عند نحو 27350 جنيهًا للطن.

بلغ سعر حديد العشري نحو 27350 جنيهًا للطن.

استقر سعر حديد عطية اليوم السبت 11 مارس عند 27150 جنيهًا للطن

سجل سعر حديد سرحان اليوم 27100 جنيه للطن.

بلغ سعر حديد المعادي اليوم السبت 11 مارس 27150 جنيهًا للطن.

وصل سعر حديد الكومي اليوم 27200 جنيه للطن.

سعر طن الأسمنت اليوم



سجل سعر الأسمنت اليوم السبت 11 مارس في الشركة العربية للأسمنت المسلح 1900 جنيه.

بلغ سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت «النصر» نحو 1850 جنيهًا.

وصل سعر أسمنت شركة وادى النيل اليوم الخميس لنحو 1840 جنيهًا.

بلغ أسمنت السويدي اليوم السبت 11 مارس نحو 1940 جنيهًا.

وصل سعر أسمنت حلوان اليوم السبت 11 مارس عند 1890 جنيهًا.

سجل سعر أسمنت بشركة مصر للأسمنت المنيا «المعلم» اليوم السبت 11 مارس نحو 1840 جنيهًا.

بلغ سعر أسمنت بشركة سيناء نحو 1840 جنيهًا.

وصل سعر أسمنت شركة صناعات مواد البناء «التعمير» اليوم السبت 11 مارس نحو 1850 جنيهًا.

سجل سعر أسمنت الشركة الوطنية للأسمنت نحو 1830 جنيهًا.