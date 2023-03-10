الجمعة 10 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

لاعبو «كابيتانو مصر» يشاركون المطرب محمد شاهين الغناء فى الحلقة الأخيرة

كابيتانو مصر
كابيتانو مصر

حل الفنان محمد شاهين، ضيفاً علي حلقة اليوم من برنامج "كابيتانو مصر".

ودارت سلسلة من الفقرات الترفيهية والأغاني التراثية بصحية لاعبي "كابيتانو مصر".

وغنى الفنان محمد شاهين بصحبة مواهب "كابيتانو مصر"، أغاني "رصيد الستر"، وطالعة في دماغي نفرفش شوية، ويا صحبي ياصحبي لينا رب كبير يعني اتفائل بالخير".

كابيتانو مصر

وبدأت فعاليات حلقة جديدة من برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب، المذاع عبر فضائية "ON"، الذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

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وائل لطفي

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