«إكسترا نيوز» تعرض لقاءات مع المستفيدين من مبادرة «كتف فى كتف»

أعربت إحدى المواطنات المستفيدات من مبادرة "كتف في كتف" عن سعادتها بما تقدمه المبادرة من كراتين مواد غذائية، قائلة: "بتسند معانا في رمضان، حاجة بتسند البيت، فيها رز ومكرونة وسمنة وزيت".

ووجهت إحدى المواطنات رسالة شكر للرئيس السيسي، قائلة: "شكراً لسيادة الريس على المبادرة إللي عاملهالنا، وكتر ألف خيره على كل جاجة جميلة عاملهالنا".

وقال أحد المواطنين الشباب: "مبادرة كتف في كتف مبادرة جميلة جدًأ، والناس كلها مبسوطة".

وأعربت إحدى المواطنات عن امتنانها للرئيس السيسي، قائلة: "شكرًا وجزاك الله كل خير، والكرتونة فيها كل السلع من الزيت والسمنة والسكر والشاي والأرز والمكرونة".

انطلاق فعاليات مبادرة “كتف في كتف”

أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، انطلاق فعاليات مبادرة "كتف في كتف" أكبر مبادرة حماية اجتماعية في مصر، وذلك استعداداً لإستقبال شهر رمضان المبارك، حيث تنطلق فعاليات المبادرة اليوم في 16 محافظة بالتوازي، وهم "القاهرة – الجيزة – القليوبية – الغربية – المنوفية – الشرقية – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة – الإسكندرية – الإسماعيلية – الفيوم – بني سويف – سوهاج – الأقصر – أسوان"، تشمل تلك الفعاليات تعبئة وتوزيع أكثر من مليون كرتونة مواد غذائية، بالإضافة إلي 160 ألف وجبة و30 ألف قطعة ملابس على الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً من أهالي تلك المحافظات بمشاركة متطوعي التحالف، وكان للأطفال نصيب من المبادرة وذلك بتوزيع فوانيس رمضان والألعاب، وذلك لإدخال البهجة والسرور علي الأطفال وأسرهم تزامنًا مع اقتراب الشهر المبارك.

تأتي مبادرة كتف في كتف التي تعد أكبر مبادرة للحماية الإجتماعية في تاريخ مصر تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بدعم الفئات الأولي بالرعاية والأكثر استحقاقا، وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك بتقديم 4 ملايين كرتونة مواد غذائية للأسر الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية، التي بدأت بالمواطنين في المحافظات الحدودية، لتخفيف العبء عليهم وكذلك حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات.