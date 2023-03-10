الجمعة 10 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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فاروق الباز: لن يحدث فى مصر تسونامى

فاروق الباز
فاروق الباز

قدم العالم المصري الكبير الدكتور فاروق الباز، تفسيرًا علميًا لتكرار الزلازل في منطقة الشرق الأوسط، موضحًا مستقبل قارة إفريقيا مع التصدعات الكبيرة التى تشهدها.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر جديدة"، مع الإعلامية إنجي أنور، والمُذاع عبر فضائية "ETC"، مساء اليوم الجمعة، إنه لا يستطيع أحد توقع وقت حدوث الزلزال، موضحاً أن منطقة خليج السويس عبارة عن تصدع ناتج عن زلزال.

وعن إمكانية حدوث تسونامي في مصر، أوضح أنه مستبعد حدوث تسونامي، الذي يصل فيه ارتفاع الأمواج لـ10 أمتار، ولكن حدوث ارتفاع للأمواج في البحر الأحمر  بين متر ومترين فقط.

وأشار إلى أن قارة إفريقيا عبارة عن كتلة واحدة ويفصلها عن أوروبا فارق كبير جداً، وفي حالة حدوث زلزال أو كوارث سيحدث في الفواصل الكبيرة البعيدة الفارقة مع قارة إفريقيا، موضحاً أن قارة إفريقيا بها عدة صدوع، وليس هناك أي تخوفات من انقسام قارة إفريقيا فى المستقبل مطلقاً، والصدع الموجود حاليًا مثله مثل غيره، لا يستطيع فصل القارة إلى نصفين.

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