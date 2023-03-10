حبس متهم بالاتجار في المواد المخدرة بالسلام

قررت نيابة السلام، اليوم الجمعة، حبس المتهم بالاتجار في المواد المخدرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وتحليلها وإعداد تقرير مفصل عنها، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وملابساتها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول) حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت كجم – كمية من مخدر الهيروين وزنت كجم – فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار- ميزان حساس - مـبلغ مالى – 3 هواتف محمولة – مشغولات ذهبية).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح لحماية نشاطه الإجرامى، والمبلغ المالى والمشغولات الذهبية من متحصلات نشاطه والهواتف للاتصال بعملائه.