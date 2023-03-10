حبس شاب بتهمة الاتجار فى المخدرات بالمعادى

قررت نيابة المعادى الجزئية، حبس شاب لحيازته كمية من المواد المخدرة، بقصد الاتجار بها، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة إرسال تحريات المباحث، كما طالبت النيابة بالتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيميائى لفحصها وإرسال تقرير واف بها.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت أجهزة الأمن من ضبط أحد الأشخاص حال تواجده بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة، وبحوزته (كمية من مخدرى الحشيش والآيس- 40 بذرة لمخدر الماريجوانا- كمية من مادة MDMA"" -2 طابع مخدر- كمية من الأقراص المخدرة المتنوعة- 3 قطع أسلحة بيضاء- جهاز "لاب توب"- رادع غاز "للدفاع عن النفس"- 8 ميزان حساس- 2 هاتف محمول- مبلغ مالي" وكذا ضبط عدد من المواد والأدوات المستخدمة في تصنيع مخدر الآيس.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.