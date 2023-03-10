الجمعة 10 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«الياميش» فى المجمعات ومعارض «أهلًا رمضان» بتخفيضات تصل لـ35%

الياميش
الياميش

قال حازم المنوفى، رئيس شعبة البقالة والعطارة بالغرفة التجارية فى الإسكندرية، عضو شعبة «المواد الغذائية» فى الاتحاد العام للغرف التجارية، إن معارض «أهلًا رمضان» تطرح «الياميش» بمختلف أنواعه بسعر يقل٢٠٪ و٣٥٪ عن السعر الحر.

وأوضح «المنوفى» أن سعر التمر «النصف جاف» يتراوح بين ١٢ و٢٨ جنيهًا، ولفة قمر الدين وزن ٤٠٠ جرام ما بين ١٢ و٣٥ جنيهًا وفقًا للنوع، بينما يُباع التمر هندى زنة ٣٠٠ جرام بـ٢٥ جنيهًا، والعرق سوس ٢٠٠ جرام بـ٣٠ جنيهًا.

ويصل سعر الفستق الإيرانى حصى زنة ٢٥٠ جرامًا فى هذه المعارض إلى ٦٥ جنيهًا، وبندق قلب زنة ٢٥٠ جرامًا بـ٤٠ جنيهًا، وعين الجمل ٢٥٠ جرامًا بـ٥٠ جنيهًا، ولوز قلب أمريكى ٢٥٠ جرامًا بـ٤٥ جنيهًا، وكيس لوز بقشره زنة ٥٠٠ جرام بـ٥٠ جنيهًا، وكيس عين جمل بقشره ٥٠٠ جرام بـ٥٠ جنيهًا، وجوز الهند نصف دسم زنة ٥٠٠ جرام بـ٣٠ جنيهًا، وفق رئيس شعبة البقالة والعطارة.

وفيما يتعلق بسعر الزبيب فيصل إلى ١٩ جنيهًا لزنة ٢٠٠ جرام، والزبيب المصرى زنة ٥٠٠ جرام بـ٣٢.٥ جنيه، والإيرانى بـ٩٠ جنيهًا للكيلو.

كما طرحت وزارة التموين منتجات «الياميش» فى فروع المجمعات الاستهلاكية، بأسعار أقل ٢٠٪ عن مثيلاتها فى السوق المحلية، تلبية لاحتياجات المواطنين خلال شهر رمضان الكريم.

وجاءت أسعار «ياميش» رمضان فى هذه الفروع كالآتى: قمر الدين الوفير ٤٠٠ جرام من ٦٠ لـ٧٠ جنيهًا، قمر الدين السلام ٤٠٠ جرام من ٦٠ لـ٧٠ جنيهًا، قمر الدين العالمية ٤٠٠ جرام بـ٧٠ جنيهًا، قمر الدين الشلال ٤٠٠ جرام بـ٦٢ جنيهًا، قمر الدين نجوم الشام/مراسى/الأسطورة ٤٠٠ جرام بـ٤٥ جنيهًا، قمر الدين أبوعيسى سورى ٤٠٠ جرام بـ٤٥ جنيهًا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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