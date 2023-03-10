الجمعة 10 مارس 2023
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سيدات مركز إطسا بالفيوم عن مشروعات «حياة كريمة»: كنا بنعانى وشكرًا للرئيس

جريدة الدستور

 استعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تفاصيل مبادرة "كتف في كتف" في محافظات الجمهورية.

قالت فايزة أحمد إبراهيم، أم لطالبين بالمدرسة الجديدة التي شيدتها مؤسسة “حياة كريمة”، بمركز إطسا، إنها كانت تصاب بالقلق يوميًا خلال ذهاب طفليها للمدرسة قبل بناء المدرسة الجديدة، إذ إن رحلة الذهاب للمدرسة كانت تستغرق وقتًا طويلًا، كون المدرسة تبعد مسافة 2 كيلو عن المركز، كما أن الطريق سريع وبه العديد من السيارات وهو ما كان يزيد من قلقها حيال أبنائها.

وأعربت “فايزة”، في حوار مع قناة “إكسترا نيوز”، عن شكرها الشديد للرئيس السيسي وامتنانها لإقامة هذه المدرسة الجميلة وعلى الحياة الكريمة التي منحها للمواطنين، كاشفة عن أن ذهاب الأطفال إلى المدرسة القديمة كانت تسبب لهم معاناة حقيقية، متابعة: “مبادرة حياة كريمة مبادرة جميلة جدًا ونشكر الريس.. كنا بنعاني، كنا قلقانين من العربيات ومن الطريق كونهم ما زالوا صغارا بالصف الأول الابتدائي”.

وأضافت أن الآن وبعد إقامة المدرسة الجديدة فإن الأطفال يذهبون للمدرسة خلال 3 دقائق فقط، وهي مسافة قريبة جدًا، لافتة إلى أن القلق الذي كان يصيب الأمهات خلال ذهاب أطفالهن المدرسة تبدل إلى طمأنينة.

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