بدء تلقي الأعمال المشاركة.. انطلاقة جديدة لسلسلة نجيب محفوظ

أعلنت هيئة تحرير سلسلة نجيب محفوظ برئاسة الناقدة الدكتورة فاطمة قنديل، الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، عن بدء تلقي الأعمال للمشاركة في إصدارات السلسلة.

وأكدت الهيئة في بيان لها: "تتشرف أسرة تحرير سلسلة "نجيب محفوظ" الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب بدعوة الكتاب والنقاد والمترجمين للمشاركة في إصداراتها المقبلة؛ ومن المقرر أن تُصدر هذه السلسلة 6 كتب في العام تدور محاورها حول المنجز العظيم والإرث الثري الذي تركه لنا الأديب الكبير؛ لذا ترحب السلسلة بالكتابات النقدية والترجمات وما يتعلق بالرؤى الدرامية السينمائية والتلفزيونية والمسرحية المأخوذة عن أعماله أو التي تتناول بالنقد والدراسة ما شارك فيه كتابة من سيناريو وحوار لأعمال ليست من رواياته.

وتابع البيان:"المجال مفتوح للكتاب كي يرسلوا إلينا إبداعاتهم الموازية لإبداعاته؛ وكتاباتهم التي استلهموها من حضوره الخالد في ثقافتنا المصرية والعربية والعالمية...ننتظر مساهماتكم على البريد الإلكتروني:: [email protected]

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وشكلت الناقدة الدكتورة فاطمة قنديل، هيئة تحرير السلسلة، والكاتب والروائي علي قطب مديرا للتحرير، والكاتب الصحفي ياسر الغبيري سكرتيرا للتحرير.

أما عن نجيب محفوظ

بدأ مشواره مع الكتابة الإبداعية منذ ثلاثينيات القرن الماضي واستمر حتى 2004، وتدور أحداث جميع رواياته في مصر حول الحارة المصرية.

أشهر أعماله "خان الخليلي - أولاد حارتنا - اللص والكلاب - بين القصرين - زقاق المدق - الحرافيش- قصر الشوق - بداية ونهاية - السكرية - الطريق - ميرمار - الشحاذ وغيرها من الأعمال الأدبية الإبداعية التي ساهمت في صناعة الفن والثقافة وتنمية ورقي الوطن.