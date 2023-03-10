الجمعة 10 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

بدء تلقي الأعمال المشاركة.. انطلاقة جديدة لسلسلة نجيب محفوظ

نجيب محفوظ
نجيب محفوظ

أعلنت هيئة تحرير سلسلة نجيب محفوظ برئاسة الناقدة الدكتورة فاطمة قنديل، الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، عن بدء تلقي الأعمال للمشاركة في إصدارات السلسلة.

وأكدت الهيئة في بيان لها: "تتشرف أسرة تحرير سلسلة "نجيب محفوظ" الصادرة  عن الهيئة المصرية العامة للكتاب بدعوة الكتاب والنقاد والمترجمين للمشاركة في إصداراتها المقبلة؛ ومن المقرر أن تُصدر هذه السلسلة 6 كتب في العام تدور محاورها حول المنجز العظيم والإرث الثري الذي تركه لنا الأديب الكبير؛ لذا ترحب السلسلة بالكتابات النقدية والترجمات وما يتعلق بالرؤى الدرامية السينمائية والتلفزيونية والمسرحية المأخوذة عن أعماله أو التي تتناول بالنقد والدراسة  ما شارك فيه كتابة من سيناريو وحوار لأعمال ليست من رواياته.

وتابع البيان:"المجال مفتوح للكتاب كي يرسلوا إلينا إبداعاتهم الموازية لإبداعاته؛ وكتاباتهم التي استلهموها من حضوره الخالد في ثقافتنا المصرية والعربية والعالمية...ننتظر مساهماتكم على البريد الإلكتروني:: [email protected]

على ألا تتجاوز المادة الرسلة إلينا خمسين ألف كلمة حدا أقصى

وشكلت الناقدة الدكتورة فاطمة قنديل، هيئة تحرير السلسلة، والكاتب والروائي علي قطب مديرا للتحرير، والكاتب الصحفي ياسر الغبيري سكرتيرا للتحرير.

 أما عن نجيب محفوظ 

بدأ مشواره مع الكتابة الإبداعية منذ ثلاثينيات القرن الماضي واستمر حتى 2004، وتدور أحداث جميع رواياته في مصر حول الحارة المصرية.

أشهر أعماله "خان الخليلي - أولاد حارتنا - اللص والكلاب - بين القصرين - زقاق المدق - الحرافيش- قصر الشوق - بداية ونهاية - السكرية - الطريق - ميرمار - الشحاذ وغيرها من الأعمال الأدبية الإبداعية التي ساهمت في صناعة الفن والثقافة وتنمية ورقي الوطن. 

هيئة تحرير سلسلة نجيب محفوظ الناقدة الدكتورة فاطمة قنديل ستة كتب الكتابات النقدية الرؤى الدرامية

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

الأكثر قراءة

تاريخ عيد الأضحى 2023 في جمهورية مصر العربية

بعد تصريحات وزير الخارجية السعودي.. متى تعود سوريا لجامعة الدول العربية؟

«الياميش» فى المجمعات ومعارض «أهلًا رمضان» بتخفيضات تصل لـ35%

داخل «كيس أسود».. تحريات مكثفة لكشف غموض العثور على جثة لطفل بالنزهة

مرّ بالصدفة.. النيابة تستعلم عن حالة مصاب فى مشاجرة بالشرابية

اليماني لـ«الدستور»: حضور الرئيس لنهائي «كابيتانو مصر» تأكيد على دعم الدولة للشباب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

الصبر ينفد

صفاء النجار

لماذا يكره المتأسلمون فن الباليه؟

ماجد حبته

ولاية «شي» الثالثة.. العصر الصينى الجديد.. وجمهوريتنا الجديدة

أحمد الصغير

فى يوم الشهيد «المصرى».. خطبة جمعة مؤسفة!

القس رأفت رؤوف الجاولي

كيفية بناء حوار سليم على أساس علمى

عبد الرحيم طايع

الزلازل.. وأباطيل القيامة

مدحت بشاى

«التاء المربوطة» وأهل الفكر

القس. رفعت فكرى

شهر المرأة!!

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

«فتح» تؤكد أهمية دور مصر لإنهاء عدوان الاحتلال

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم جنوب قلقيلية وتطلق النار على شاب

وزير إسرائيلى يقتحم الحرم الإبراهيمى فى الخليل